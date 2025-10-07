TENDANCES
Promos et Bonnes Affaires

[Màj] Les Prime Days commencent, 48h de grosses promos sur Amazon

7 Oct. 2025 • 16:59
0

Amazon remet ça avec l’édition automnale de son célèbre Prime Day. Depuis 2015, le géant du e-commerce organise deux grandes opérations de promotions exclusives chaque année, réservées aux membres du programme Amazon Prime. Véritable équivalent d’un « Black Friday » maison, cet événement mondial permet de profiter pendant 48 heures de milliers d’offres à prix cassés, avec des réductions pouvant atteindre -70 % selon les produits. L’édition d’automne 2025 vient tout juste de débuter et se poursuivra jusqu’au mercredi 8 octobre à 23h59.

Durant ces deux jours de promotions exceptionnelles, Amazon met en avant des offres sur toutes les catégories phares : high-tech, électroménager, maison, beauté, mode, jouets, et bien plus encore. Les grandes marques profitent du Prime Day pour proposer des réductions exclusives, tandis que de nombreux vendeurs tiers rejoignent également l’événement. C’est l’occasion idéale pour anticiper ses achats de fin d’année ou renouveler son matériel à moindre coût. Comme toujours, ces offres sont exclusivement réservées aux abonnés Amazon Prime, mais il est possible d’en profiter gratuitement grâce à l’essai d’un mois offert par Amazon.

Mis à jour à 16h50

Amazon Prime Day

Pour profiter des offres, il faut être membre Amazon Premium (Gratuit pendant 30 jours, vous pouvez-donc en profitez dès maintenant). Si vous avez déjà bénéficié des 30 jours gratuits, le tarif est de 69,90€ par an ou de 34,95 euros pour les moins de 24 ans.

Profitez des 30 jours gratuits Amazon premium

 

Certaines promos sont limitées à quelques heures ou un prix qui varie selon le stock ecoulé. Nous mettrons à jour cette page en fonction des meilleures offres que nous trouvons.

 

🔥 HOT! Chercher un produit sur notre comparateur de prix pour produits High-tech 🔥

— 🔥 Prime Day sur les Smartphones, accessoires et Objets connectés —

🔥 HOT! Toutes les promos Apple du Prime Day sont sur cette page

➡️ Accessoires/objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / PC hybrides :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

 

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Cartes SD :

➡️ Clés USB :

 

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

  • [Prime] PC Portable 15.6″ MSI Katana 15 HX B14WGK-018FR – FHD IPS 144Hz, i7-14650HX, RAM 16 Go, SSD 1 To, RTX 5070 115W, WiFi 6E, Windows 11 à 1204€ au lieu de 1420€
  • HOT! [Prime] Mini PC Apple Mac Mini – Puce M4, RAM 16 Go, SSD 256 Go, Thunderbolt 4, Ethernet Gigabit à 585€ au lieu de 653€
  • MacBook Air M4 de 13″ avec 16 Go RAM / 256 Go SSD (minuit)  à  975 € au lieu de 1199€
  • [Prime] Micro Ordinateur Bureau NiPoGi E3B Mini PC AMD Ryzen 7 5825U 16 Go DDR4 / 512 Go SSD, Graphique Radeon RX Vega 8, DP à 273€ au lieu de 336€ (Vendeur Tiers) avec le code 88MUJAGS
  • [Prime] PC Portable 14″ Dell Inspiron 14 Copilot+ – Écran FHD+ 60 Hz, Snapdragon X Plus, 16 Go RAM, 512 Go SSD à 629€ au lieu de 802€

➡️ Composants :

➡️ Écrans :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Jeux et Gadgets —

— 🔥 Divers —

