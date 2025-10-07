[Màj] Les Prime Days commencent, 48h de grosses promos sur Amazon

Amazon remet ça avec l’édition automnale de son célèbre Prime Day. Depuis 2015, le géant du e-commerce organise deux grandes opérations de promotions exclusives chaque année, réservées aux membres du programme Amazon Prime. Véritable équivalent d’un « Black Friday » maison, cet événement mondial permet de profiter pendant 48 heures de milliers d’offres à prix cassés, avec des réductions pouvant atteindre -70 % selon les produits. L’édition d’automne 2025 vient tout juste de débuter et se poursuivra jusqu’au mercredi 8 octobre à 23h59.
Durant ces deux jours de promotions exceptionnelles, Amazon met en avant des offres sur toutes les catégories phares : high-tech, électroménager, maison, beauté, mode, jouets, et bien plus encore. Les grandes marques profitent du Prime Day pour proposer des réductions exclusives, tandis que de nombreux vendeurs tiers rejoignent également l’événement. C’est l’occasion idéale pour anticiper ses achats de fin d’année ou renouveler son matériel à moindre coût. Comme toujours, ces offres sont exclusivement réservées aux abonnés Amazon Prime, mais il est possible d’en profiter gratuitement grâce à l’essai d’un mois offert par Amazon.
Mis à jour à 16h50
Pour profiter des offres, il faut être membre Amazon Premium (Gratuit pendant 30 jours, vous pouvez-donc en profitez dès maintenant). Si vous avez déjà bénéficié des 30 jours gratuits, le tarif est de 69,90€ par an ou de 34,95 euros pour les moins de 24 ans.
Certaines promos sont limitées à quelques heures ou un prix qui varie selon le stock ecoulé. Nous mettrons à jour cette page en fonction des meilleures offres que nous trouvons.
— 🔥 Prime Day sur les Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires/objets connectés :
- [Prime] Microphones DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX), Audio de HQ, 48 h d’Utilisation, Annulation du Bruit à 67€ au lieu de 79€
- HOT! [Prime] Écouteurs sans Fil Apple AirPods 4 à 113€
- HOT! [Prime] Apple Watch Series 10 à 359€
- HOT! [Prime] Apple Watch Ultra 2 à 739 €
- [Prime] Lecteur multimédia Amazon Fire TV Cube – Wi-Fi 6E, 4K Ultra HD à 109,99€ au lieu de 159,99€
- [Prime] Lecteurs multimédia Amazon Fire TV Stick en promotion – 4K à 35.99€, 4K Max à 47.99€
- [Prime] Casque audio Hi-Res filaire Philips Fidelio X2HR/00 – Supra-auriculaire à 86,99€ au lieu de 174,29€
- [Prime] Ecouteurs sans fil Bang & Olufsen Beoplay EX à 199€ au lieu de 325,59€
- [Prime] Plafonnier connecté Philips Hue Devote à 59,99€ au lieu de 77,28€
- Enceinte Bluetooth Portable Bose SoundLink Revolve Plus Séries II – Argent à 189,95€ au lieu de 237,81€
- HOT! Casque sans fil Beats Solo 4 – Plusieurs Coloris Disponibles à 129€ au lieu de 169€
- Caméra de surveillance sans fil connectée Blink Outdoor 4 avec Sync Module Core + Caméra d’intérieur Blink Mini 2 – 1080p à 35,99€ au lieu de 114,98€
- [Prime] Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41 mm, Wi-fi, trois coloris à 269,99€ au lieu de 320€
- Montre connectée Garmin Venu 3 à 382,99€ au lieu de 499€
- [Prime] Enceinte sans fil Bluetooth Beats Pill à 105€ au lieu de 119€
- [Prime] Écouteurs Bluetooth sans Fil Powerbeats Pro 2 à 235€ au lieu de 299€
- Pack de 4 Airtags à 84€ au lieu de 116€ sur @Amazon.de
- Kit de démarrage Philips Hue White and Color Ambiance (deux ampoules E27, un pont de connexion et un bouton intelligent) à 99,99€ au lieu de 119€
- Détecteur de fuite d’eau Eve Water Guard à 79 € au lieu de 99€
- Écouteurs Powerbeats Pro à 155 € au lieu de 249€
- HOT! Sonnette connectée Google Nest Doorbell Battery à 142,99€ au lieu de 199€ sur @Amazon.de
- Pack de 4 ampoules connectées Philips Hue White Ambiance – LED, E27 à 66,99€ au lieu de 99,99€
- Camera eufy Security Cam 2C Pro – 2 caméra + 1 base à 109,99€ au lieu de 289,99€
- HOT! Sony WH1000XM4 | Casque Bluetooth à réduction de bruit sans fil à 229€ au lieu de 275€
- Sennheiser HD 599 Édition spéciale, Casque Circum-Ariculaire Ouvert, Noir (Exclusif Amazon) à 79€ au lieu de 166€
- [Prime] Contrôle connecté climatisation tado° + support à 59,99€ au lieu de 99,30€
- [Prime] Drone Caméra DJI mini 4k à 259€ au lieu de 299€
➡️ Smartphones :
- [Prime] Smartphone Samsung Galaxy Z Fold6 – 256Go à 999€ au lieu de 1893€
- [Prime] Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 12GB RAM 256GB à 869€
- [Prime] Smartphone Samsung Galaxy Z Flip 6 – 512 Go à 699€ au lieu de 1319,95€
- [Prime] iPhone 16e 128 Go à 592 € au lieu de 658€
- [Prime] iPhone 16e 256 Go à 722 € au lieu de 797€
- [Prime] iPhone 16e 512 Go à 972 € au lieu de 1039€
➡️ Tablettes / PC hybrides :
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
➡️ Jeux :
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
➡️ Cartes SD :
➡️ Clés USB :
— 🔥 TV / Son —
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Clavier sans fil Logitech MX Keys S Silencieux Graphite à 69,99€ au lieu de 89,99€
- HOT! Webcam Insta360 Link PTZ 4K à 135€ au lieu de 219,99€ (Vendeur Tiers)
- [Prime] Souris gaming filaire Logitech G502 HERO – 5 600 PPP, RVB, Poids Ajustable, 11 Boutons Programmables, Mémoire Intégrée, PC/Mac à 29,99€ au lieu de 41,76€
- [Prime] Switch TP-Link Mercusys MS105G – 5 Port Gigabit Ethernet Switch, 1000 Mbps, RJ45, IEEE 802.3X à 5,99€
- Clavier sans fil ultra-plat Logitech G G915 X LIGHTSPEED TKL – touches PBT programmables, RVB, GL Red Linear – PC/Mac, AZERTY – Noir à 149,99€ au lieu de 167€
- [Prime] Souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S – Bluetooth, Multi-Surfaces, Défilement Ultra-Rapide, Rechargeable, Graphite à 53,99€ au lieu de 59,99€
- [Prime] Switch TP-Link TL-SG105-M2 Switch – Ethernet 2.5 Gigabit 5 Ports à 39,99€ au lieu de 59,99€
➡️ PC portables / PC fixes :
- [Prime] PC Portable 15.6″ MSI Katana 15 HX B14WGK-018FR – FHD IPS 144Hz, i7-14650HX, RAM 16 Go, SSD 1 To, RTX 5070 115W, WiFi 6E, Windows 11 à 1204€ au lieu de 1420€
- HOT! [Prime] Mini PC Apple Mac Mini – Puce M4, RAM 16 Go, SSD 256 Go, Thunderbolt 4, Ethernet Gigabit à 585€ au lieu de 653€
- MacBook Air M4 de 13″ avec 16 Go RAM / 256 Go SSD (minuit) à 975 € au lieu de 1199€
- [Prime] Micro Ordinateur Bureau NiPoGi E3B Mini PC AMD Ryzen 7 5825U 16 Go DDR4 / 512 Go SSD, Graphique Radeon RX Vega 8, DP à 273€ au lieu de 336€ (Vendeur Tiers) avec le code
88MUJAGS
- [Prime] PC Portable 14″ Dell Inspiron 14 Copilot+ – Écran FHD+ 60 Hz, Snapdragon X Plus, 16 Go RAM, 512 Go SSD à 629€ au lieu de 802€
➡️ Composants :
- [Prime] Boîtier PC ATX NZXT H7 Flow – Blanc à 69,99€ au lieu de 89,99€
- Kit Mémoire RAM PNY 16 Go DDR4 4000MHz XLR8 Gaming Epic-X RGB à 26,39€
- Carte Graphique Gainward RTX 5070 Python III 12 Go GDDR7 à 536,66€ (Vendeur Tiers)
➡️ Écrans :
- [Prime] Ecran PC 31.5″ Koorui – Ultrawide QHD(2560 * 1440), 1500R, VA, 170Hz, 2xHDMI (170HZ Or 144HZ), DP (170Hz) AdaptiveSync, VESA à 189,99€ au lieu de 269,99€
- [Prime] Ecran PC 23.8″ Asus TUF Gaming VG249QM1A – FHD, Dalle IPS – 270Hz – 1ms à 149€ au lieu de 202€
- [Prime] Ecran LG 24MS550-B 24″ – 100hz – Dalle IPS – FHD (1920×1080) à 98,99€ au lieu de 139,99€
—🔥 Films / Séries —
—🔥 Photos / Vidéos —
—🔥 Électroménager —
— 🔥 Jeux et Gadgets —
— 🔥 Divers —