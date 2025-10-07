[Màj] Les Prime Days commencent, 48h de grosses promos sur Amazon

Amazon remet ça avec l’édition automnale de son célèbre Prime Day. Depuis 2015, le géant du e-commerce organise deux grandes opérations de promotions exclusives chaque année, réservées aux membres du programme Amazon Prime. Véritable équivalent d’un « Black Friday » maison, cet événement mondial permet de profiter pendant 48 heures de milliers d’offres à prix cassés, avec des réductions pouvant atteindre -70 % selon les produits. L’édition d’automne 2025 vient tout juste de débuter et se poursuivra jusqu’au mercredi 8 octobre à 23h59.

Durant ces deux jours de promotions exceptionnelles, Amazon met en avant des offres sur toutes les catégories phares : high-tech, électroménager, maison, beauté, mode, jouets, et bien plus encore. Les grandes marques profitent du Prime Day pour proposer des réductions exclusives, tandis que de nombreux vendeurs tiers rejoignent également l’événement. C’est l’occasion idéale pour anticiper ses achats de fin d’année ou renouveler son matériel à moindre coût. Comme toujours, ces offres sont exclusivement réservées aux abonnés Amazon Prime, mais il est possible d’en profiter gratuitement grâce à l’essai d’un mois offert par Amazon.

Pour profiter des offres, il faut être membre Amazon Premium (Gratuit pendant 30 jours, vous pouvez-donc en profitez dès maintenant). Si vous avez déjà bénéficié des 30 jours gratuits, le tarif est de 69,90€ par an ou de 34,95 euros pour les moins de 24 ans.

Certaines promos sont limitées à quelques heures ou un prix qui varie selon le stock ecoulé. Nous mettrons à jour cette page en fonction des meilleures offres que nous trouvons.



— 🔥 Prime Day sur les Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires/objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / PC hybrides :

[Prime] Liseuse Amazon Kindle Scribe 2024 – 32 Go à 334,99€ au lieu de 449,99€

iPad 10 à 359€ au lieu de 409€

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

[Prime] Mario + Lapins Cretins: Sparks Of Hope sur Nintendo Switch à 14,23€ au lieu de 20€



➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

[Prime] SSD Samsung 990 EVO Plus, NVMe 2.0 PCIe 4.0 x 4 / 5.0×2, 2 To, 7250 Mo/s à 109,99€ au lieu de 128,57€

[Prime] SSD interne M.2 NVMe Gen4 Fanxiang S880E 7300Mo/s – 4To à 199,98€ au lieu de 214,89€ (Vendeur Tiers)

➡️ Cartes SD :

➡️ Clés USB :

Clé USB 3.1 SanDisk Ultra Dual Drive – 256 Go, Type-C à Double Connectique à 23,89€ au lieu de 35€ sur @Amazon

— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants :

[Prime] Boîtier PC ATX NZXT H7 Flow – Blanc à 69,99€ au lieu de 89,99€

Kit Mémoire RAM PNY 16 Go DDR4 4000MHz XLR8 Gaming Epic-X RGB à 26,39€

Carte Graphique Gainward RTX 5070 Python III 12 Go GDDR7 à 536,66€ (Vendeur Tiers)

➡️ Écrans :

—🔥 Films / Séries —

—🔥 Photos / Vidéos —



—🔥 Électroménager —

[Prime] Friteuse sans huile 9,5 L Ninja Double Stack XL à 179,99€ au lieu de 269,99€

[Prime] Aspirateur laveur sans fil Electrolux 800 Wet&Dry – 2-en-1 humide et sec, Brosse TriAction, autonettoyant, jusqu’à 35 min à 299,98€ au lieu de 499€

— 🔥 Jeux et Gadgets —

— 🔥 Divers —