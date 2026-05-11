Matrix Resurrections : Warner Bros. obtient 57 millions de dollars après son conflit avec Village Roadshow

Le long feuilleton judiciaire autour de Matrix Resurrections touche à sa fin. Village Roadshow, coproducteur historique de plusieurs grands films Warner Bros., a accepté de verser 57 millions de dollars au studio (environ 48,7 millions d’euros) pour solder un litige apparu après la sortie du quatrième volet de Matrix.

Une bataille juridique née de la sortie simultanée sur HBO Max

À sa sortie fin 2021, Matrix Resurrections avait été proposé à la fois en salles et sur HBO Max, dans le cadre de la stratégie mise en place par Warner pendant la pandémie. Village Roadshow avait contesté cette décision, estimant que cette diffusion « hybride » avait affaibli les recettes du film et dévalorisé l’ensemble de la franchise.

Le différend ne portait pas seulement sur Matrix. Les deux partenaires s’opposaient aussi autour d’autres franchises communes, dont Wonka, Edge of Tomorrow, Joker ou I Am Legend. Village Roadshow affirmait avoir été écarté de certains projets de suites ou de remakes.

Warner sort renforcé du dossier

Un accord réduit après arbitrage et appel

Dans un premier temps, Village Roadshow devait payer 125 millions de dollars (environ 107 millions d’euros) pour acquérir une part de 50 % dans les bénéfices de Matrix Resurrections après recouvrement des frais de distribution et de marketing. Après appel et procédure de faillite, l’accord final ramène le montant à 57 millions de dollars.

Village Roadshow a depuis déposé le bilan sous le régime du Chapter 11, avant la vente de sa bibliothèque à Alcon Entertainment. Warner Bros. conserve ainsi une position renforcée sur Matrix, alors qu’un cinquième film écrit et réalisé par Drew Goddard reste en développement.