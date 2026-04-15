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Google Chrome ajoute les Skills pour faciliter les prompts IA

2 min.
15 Avr. 2026 • 22:35
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Google met à jour Chrome avec une fonctionnalité baptisée Skills qui permet de sauvegarder des prompts de Gemini et de les relancer en un seul clic sur n’importe quel site. Cela évite de les réécrire à chaque fois et donc de gagner du temps.

Chrome Skills

Les Skills permettent de gagner du temps

Une Skill se crée directement depuis l’historique de conversation dans le panneau latéral de Gemini sur Chrome. Si un prompt s’avère utile, il peut être enregistré pour une réutilisation future. Pour le rappeler, il suffit de taper « / » suivi du nom de la Skill, ou de cliquer sur le bouton « + ». La Skill s’exécute alors sur la page active et sur les autres onglets sélectionnés, ce qui ouvre des usages multi-sources : comparer des fiches techniques sur plusieurs pages ouvertes, analyser des ingrédients d’un produit en cours de consultation ou calculer les éléments d’une recette sans retaper la question.

Google lance la fonctionnalité avec une bibliothèque de Skills prédéfinies couvrant des tâches courantes : trouver un cadeau selon un budget, identifier des ingrédients alimentaires ou proposer des substitutions dans une recette. Ces modèles prêts à l’emploi sont entièrement personnalisables. Lorsqu’une Skill déclenche une action engageante, comme l’ajout d’un événement au calendrier ou l’envoi d’un e-mail, Gemini demande confirmation avant d’exécuter, comme pour les autres actions de Gemini dans Chrome.

Google fait savoir que les Skills sauvegardés sont accessibles sur tous les appareils avec Chrome où l’utilisateur est connecté avec son compte. Leur gestion s’effectue en tapant « / » dans Gemini puis en cliquant sur l’icône de la boussole.

Au départ, les Skills dans Chrome sont accessibles pour tous ceux qui ont le navigateur configuré en anglais américain. Google ne communique pas encore de calendrier pour l’extension de la fonctionnalité au français et aux autres langues, laissant les utilisateurs non anglophones sans visibilité sur la disponibilité.

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