Google Chrome ajoute une vue partagée pour deux onglets et l’annotation de PDF

Google annonce ce 20 février trois nouvelles fonctionnalités de productivité pour Chrome On retrouve la vue partagée, l’annotation de PDF et la sauvegarde vers Google Drive. Toutes les trois répondent au même objectif : réduire les allers-retours entre onglets et applications tierces.

La vue partagée pour travailler sur deux onglets simultanément

La vue partagée affiche deux onglets côte à côte dans une interface à double panneau. La barre d’adresse se met à jour dynamiquement selon le panneau actif et la barre d’onglets reflète l’état de la navigation partagée. Parmi les exemples d’usage, on retrouver la possibilité de regarder une vidéo tout en prenant des notes ou avoir une fenêtre de réunion et Google Docs ouverts simultanément.

Pour l’activer, il faut cliquer sur la nouvelle icône à gauche de la barre d’adresse. Si elle n’apparaît pas, un clic droit sur cette zone permet d’accéder à « Personnaliser la barre d’outils » pour l’activer manuellement. Il est également possible de faire un clic droit sur un lien et choisir l’option « Ouvrir le lien en vue fractionnée ». Une fois en vue partagée, trois options sont disponibles :

Séparer : dissocier les deux panneaux en onglets distincts

dissocier les deux panneaux en onglets distincts Fermer : quitter la vue partagée

quitter la vue partagée Inverser : permuter les positions des deux panneaux

La largeur de chaque panneau se règle en faisant glisser le séparateur au centre.

L’annotation de PDF et la sauvegarde vers Google Drive

Le lecteur PDF natif de Chrome gagne deux améliorations complémentaires. L’annotation permet désormais de surligner du texte et d’ajouter des notes via l’icône du stylet dans la barre supérieure, avec un panneau latéral droit pour ajuster la taille et la couleur. Cette fonctionnalité évite de télécharger le fichier pour l’ouvrir dans une application dédiée et facilite les signatures rapides.

Le bouton « Enregistrer sur Google Drive » fait également son apparition dans cette même barre. L’utilisateur peut choisir le compte de destination et le fichier est automatiquement rangé dans un dossier « Enregistré depuis Chrome ».

Ces deux fonctionnalités, comme la vue partagée, sont disponibles pour l’ensemble des utilisateurs de Chrome 145.