Google et Samsung dévoilent leurs lunettes connectées avec Android XR

Google et Samsung ont profité de la conférence Google I/O 2026 pour montrer un premier aperçu de leurs lunettes connectées avec Android XR, avec une promesse assez claire : proposer un accessoire connecté au smartphone capable d’aider au quotidien par la voix. Le produit n’a pas encore de nom officiel, mais les deux entreprises confirment déjà plusieurs styles et une sortie visée pour l’automne 2026.

Ces lunettes connectées ne sont pas présentées comme un appareil autonome, mais comme un prolongement du téléphone. Samsung explique qu’elles doivent permettre d’obtenir de l’aide sans les mains via Gemini pour se repérer, commander dans un restaurant, recevoir un résumé de messages importants ou ajouter un événement au calendrier. L’idée générale est celle d’une assistance discrète, toujours disponible, sans devoir sortir son smartphone.

Le positionnement passe aussi par le design. Google et Samsung travaillent ici avec Gentle Monster et Warby Parker, et deux styles ont déjà été montrés. Les premières collections sont attendues plus tard dans l’année, ce qui confirme que le format ne sera pas lancé sous une seule apparence.

Gemini sera intégré aux lunettes de Samsung et Google

Samsung détaille déjà plusieurs fonctions concrètes. Les lunettes doivent offrir de la navigation vocale, suggérer par exemple un café proche sur un trajet, aider à passer une commande à emporter et résumer certaines notifications jugées importantes.

La traduction fait aussi partie des arguments mis en avant. La paire doit proposer une traduction en temps réel avec un rendu audio aligné sur la voix de l’interlocuteur, mais aussi traduire du texte visible dans le champ de vision (comme un menu ou une signalétique). Samsung ajoute que les lunettes doivent fonctionner avec son écosystème Galaxy pour gérer des tâches courantes et même prendre des photos sans sortir le téléphone.

Cette première démonstration laisse pourtant plusieurs zones d’ombre. Google et Samsung n’ont donné ni prix ni confirmation claire sur la présence d’un écran sur les lunettes elles-mêmes.

Le calendrier, lui, commence à se préciser. Samsung vise l’automne 2026 et promet davantage d’informations dans les prochains mois. Une autre forme avait déjà fuité auparavant sans apparaître dans l’annonce d’aujourd’hui, ce qui laisse penser que le produit final pourrait être un peu plus large que les deux styles montrés aujourd’hui.