Google prépare des lunettes connectées Gucci pour Android XR : un futur concurrent pour les Ray-Ban Meta

Google ne veut visiblement pas se contenter de proposer de nouvelles lunettes connectées sur le marché. La firme de Mountain View entend aussi rendre ses futures montures désirables, statutaires et donc aussi nettement plus premium (le prix avec sans doute). En s’associant avec Kering Eyewear (la division lunettes de Gucci) pour une future paire de lunettes connectées reposant sur Android XR, la firme américaine adopte une stratégie assez proche de celle de Meta avec Ray-Ban et Oakley.

Google suit Meta sur le terrain du style, mais vise un cran au-dessus

Le marché des lunettes intelligentes semble enfin comprendre une évidence : un objet porté sur le visage doit convaincre autant par son apparence que par sa fiche technique. C’est précisément ce que Meta a compris avec Ray-Ban, puis récemment Oakley. Google semble désormais vouloir appliquer une logique comparable, mais en la tirant encore vers le haut. Avec Gucci, on ne parle plus simplement de lunettes connectées « cool », mais bien d’un accessoire technologique qui pourrait flirter avec l’univers du luxe. Ce ne sont pas là de simples hypothèses : Luca de Meo, le CEO de Gucci, a lui-même confirmé il y a quelques heures que ces lunettes connectées Gucci arriveront sur le marché en 2027.

Cette orientation donne aussi un aperçu de la manière dont Google souhaite positionner Android XR. Pour Google, le système d’exploitation doit aussi pouvoir soutenir des objets de prestige, se positionnant comme de véritables pièces de mode.

Vers une montée en gamme progressive

Les lunettes Gucci ne seraient pas attendues avant 2027, ce qui laisse penser qu’elles ne feront pas partie de la toute première vague d’appareils Android XR. Ce calendrier de lancement suggère que Google veut d’abord installer sa plateforme, les usages affiliés et peut-être ses premiers partenaires « grand public » avant de lancer une déclinaison beaucoup plus haut de gamme.

Reste une question centrale : existe-t-il vraiment un marché pour des lunettes connectées de luxe ? Le pari est audacieux, car il cumule deux promesses encore fragiles : celle des smart glasses, dont l’adoption reste encore limitée, et celle du luxe, qui suppose une image de marque sans tâches et au très fort pouvoir de « désirabilité ». Dans la sphère grand public, aucun fabricant n’a encore réussi ce pari, même pas Apple qui est positionné avant tout sur le haut de gamme plutôt que sur le luxe.

De nouvelles ambitions pour Android XR

L’alliance avec Gucci dit quelque chose d’important sur la nouvelle stratégie de Google : la firme de Mountain View veut faire d’Android XR la brique logicielle de base d’une vaste gamme de produits allant de l’accessoire tech à l’objet de mode. Si ce projet aboutit, les lunettes Gucci sous Android XR pourraient ainsi devenir bien plus qu’un accessoire connecté. Reste encore à ne pas perdre de vue l’immense vivier de ceux qui n’auront ni les moyens ni l’envie de parader avec le dernier accessoire Gucci à la mode…