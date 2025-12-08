TENDANCES
Un aperçu et des détails pour les lunettes connectées de Google qui sortiront en 2026

8 Déc. 2025 • 22:40
Google dévoile une stratégie pour investir le marché en plein essor des lunettes connectées, avec une approche calculée qui tranche avec l’échec des Google Glass il y a dix ans. Pour rivaliser avec Meta dès 2026, Google développe simultanément deux catégories distinctes de produits fonctionnant avec l’intelligence artificielle : une gamme focalisée sur l’audio et une autre intégrant des écrans.

Lunettes Connectees Google Project Aura

Une stratégie matérielle diversifiée

Cette nouvelle offensive, prévue pour 2026, s’appuie sur des partenariats matériels solides. Google collabore déjà avec des acteurs majeurs comme Samsung, ainsi que les marques Warby Parker et Gentle Monster. Bien que les designs finaux restent secrets, l’objectif affiché est d’offrir la liberté de choisir le bon équilibre entre poids, style et immersion.

Lors d’une démonstration à New York, la presse a pu tester plusieurs prototypes fonctionnant avec un smartphone, une architecture similaire à celle des Ray-Ban Meta. En déportant la puissance de calcul vers le téléphone, Google parvient à maintenir des montures suffisamment fines et légères pour passer pour des lunettes ordinaires.

Les médias ont expérimenté deux configurations :

  • Un modèle monoculaire, intégrant un écran unique dans le verre droit.
  • Un modèle binoculaire, doté d’un écran pour chaque œil, offrant une surface virtuelle plus généreuse pour les superpositions en réalité augmentée.

L’intelligence artificielle Gemini joue un rôle central dans ces nouveaux usages. Les démonstrations ont mis en avant des fonctionnalités avancées comme la traduction en temps réel : les utilisateurs peuvent choisir de lire les sous-titres sur les verres ou « d’éteindre » l’écran pour se concentrer sur l’audio.

L’apport de l’écran se révèle particulièrement pertinent pour la navigation. Avec Google Maps, il devient possible de consulter une carte en vue de dessus simplement en baissant les yeux, accompagnée d’une boussole directionnelle. L’IA générative est aussi de la partie : le modèle Nano Banana Pro permet par exemple de retoucher une photo et de prévisualiser le résultat final directement dans les lunettes, sans sortir son téléphone.

Navigation

Project Aura : l’ambition des lunettes vraiment autonomes

En parallèle, Google travaille avec Xreal sur le Project Aura. Contrairement aux autres modèles, ces lunettes offrent une expérience autonome fonctionnant sous le nouveau système d’exploitation Android XR, tout comme le casque Galaxy XR de Samsung.

Bien que plus élégant que les casques traditionnels, cet appareil présente une contrainte notable : il doit être relié en permanence à une batterie externe. En contrepartie, il propose un champ de vision immersif de 70 degrés, supérieur à la gamme actuelle de Xreal, et une navigation intuitive basée sur le suivi des mains.

