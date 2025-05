Google dévoile Project Aura, les premières lunettes connectées avec Android XR

Lors de la conférence I/O 2025, Google a dévoilé Project Aura, une paire de lunettes connectées qui a été développée avec la société chinoise Xreal et tourne sous Android XR. Ce système d’exploitation, annoncé en décembre 2024, vise à unifier l’expérience Android sur divers appareils immersifs.

Project Aura : une nouvelle expérience connectée

Le Project Aura marque l’entrée de Google sur le marché des lunettes connectées sous Android XR. Ces lunettes, reliées à un smartphone, permettent d’accéder aux applications sans sortir le téléphone de la poche. Grâce à Gemini, l’IA de Google, elles analysent ce que l’utilisateur voit et entend pour fournir des informations contextuelles, comme Google Agenda, Maps, Messages, Photos, Tasks ou Traduction. Ce système offre une interaction fluide et intuitive.

L’objectif est clair : proposer des lunettes élégantes que les utilisateurs auront envie de porter toute la journée, combinant technologie et esthétique.

Outre Xreal, Google travaille avec Warby Parker, Gentle Monster et Samsung sur des produits tournant également sous Android XR.

Une plateforme ouverte aux développeurs

Google s’associe à Samsung pour développer une plateforme logicielle et matérielle de référence pour les lunettes sous Android XR. Dès cette année, les développeurs pourront créer des applications pour cet écosystème, renforçant ainsi son potentiel. Par ailleurs, Google et Xreal travaillent sur un second appareil sous Android XR. Il sera portable, ressemblant à des lunettes de soleil épaisses et compatible avec les applications Android conçues pour la réalité étendue.

Avec Project Aura et ses partenariats, Google pose les bases d’un écosystème robuste pour la réalité augmentée. En intégrant Gemini et en misant sur des designs soignés, l’entreprise cherche à se démarquer dans un marché compétitif.