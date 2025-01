Samsung tease des lunettes de réalité augmentée avec Google et Android XR

Lors de la conférence Unpacked pour les Galaxy S25, Samsung a annoncé des ambitions pour l’avenir de l’intelligence artificielle multimodale et de la réalité étendue (XR). Jay Kim, vice-président exécutif et responsable de l’expérience client chez Samsung, a révélé que l’entreprise travaille sur des appareils innovants, tels que des lunettes connectées et des appareils XR.

Une collaboration avec Google pour Android XR

L’un des points clés de cette annonce est la collaboration entre Samsung et Google pour développer un écosystème Android XR. Comme l’a précisé Jay Kim, cette initiative vise à transformer la manière dont les utilisateurs interagiront avec les mondes physique et virtuel. « Nous allons définir le système d’exploitation, l’interface utilisateur et le matériel », a-t-il expliqué. Cependant, il n’a pas fourni de détails spécifiques concernant les appareils ou les aspects de cette collaboration. Ce projet pourrait bien constituer une avancée dans le domaine de la réalité étendue, avec des appareils capables de comprendre à la fois ce que l’on voit et ce que l’on dit.

L’IA comme moteur de l’innovation pour la réalité étendue

Samsung, en intégrant l’IA à ses appareils, notamment via la technologie Gemini Live sur les Galaxy S25, pourrait bien redéfinir les interfaces des appareils XR. Ces derniers bénéficieront d’une unité de traitement neuronal (NPU) pour un traitement local de l’IA, offrant ainsi une meilleure compréhension de l’environnement et des interactions. « Ces appareils XR avec IA multimodale changeront la manière dont nous interagissons avec le monde physique et virtuel », a souligné Jay Kim.

Alors que Meta domine actuellement le marché de la réalité étendue, Samsung, aux côtés de Google et d’autres acteurs comme Qualcomm, est bien décidé à rivaliser pour capter une part importante de ce secteur en pleine croissance.