Eclipsa Audio, le système audio de Samsung et Google concurrent du Dolby Atmos

Samsung annonce l’intégration du système Eclipsa Audio dans ses téléviseurs et barres de son à partir de 2025, une collaboration avec Google qui marque un tournant dans l’univers de l’audio immersif. Ce format audio se positionne comme une alternative gratuite au Dolby Atmos, un des standards dominants du marché.

Eclipsa Audio pour concurrencer le Dolby Atmos

Lancé en réponse à la popularité du Dolby Atmos, Eclipsa Audio propose une expérience sonore 3D sans les frais de licence associés à la technologie concurrente. Ce projet rend l’audio spatial accessible sans coûts supplémentaires pour les créateurs. L’initiative vise à démocratiser l’audio immersif, souvent réservé aux productions haut de gamme, en offrant des outils permettant d’ajuster l’intensité et la localisation des sons pour une expérience plus personnalisée.

Dans un communiqué, Samsung précise que plusieurs téléviseurs, dont les Crystal UHD et Neo QLED 8K, seront équipés de ce nouveau standard en 2025. Ce choix stratégique marque l’engagement de la marque à offrir une qualité sonore de pointe à ses utilisateurs. À terme, Samsung et Google travailleront avec la TTA (Telecommunications Technology Association) pour créer un programme de certification garantissant que les appareils intégrant Eclipsa Audio respectent des critères de qualité stricts, similaire à l’approche de Dolby pour l’audio et la vidéo.

Eclipsa Audio s’étend également à YouTube, où les créateurs pourront bientôt mettre en ligne des vidéos avec des pistes supportant le format. Cela ouvre la voie à l’usage de l’audio spatial dans une variété de contenus, au-delà des productions cinématographiques et télévisuelles coûteuses.

L’adoption de ce format par d’autres fabricants reste à voir, mais avec l’essor de cette technologie, Eclipsa Audio pourrait bien bouleverser le marché en offrant une alternative libre et accessible au Dolby Atmos.