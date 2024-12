Google lance Android XR, un OS pour la réalité virtuelle et mixte qui sera disponible sur les casques Samsung en 2025

Google vient d’annoncer le lancement d’Android XR, une nouvelle extension de son système d’exploitation conçue pour les appareils de réalité virtuelle (VR), de réalité mixte (MR) et de réalité augmentée (AR). Android XR vise à prendre en charge une large gamme de matériels, notamment les casques, les lunettes AR avec écran et même les lunettes d’IA sans écran. S’appuyant sur l’expérience de Google en matière de création de plateformes, Android XR a été conçu pour répondre aux besoins des partenaires OEM et des développeurs, tout en étant soutenu par un vaste écosystème applicatif. Après les échecs des Google Glass et de la plateforme Daydream VR, la firme de Mountain View collabore désormais avec des partenaires majeurs tels que Samsung et Qualcomm afin de développer un écosystème XR plus « durable ». Android XR sera donc l’OS du prochain casque XR de Samsung, dont la disponibilité est désormais annoncée pour 2025.

Au cœur de cette initiative se trouve Gemini, l’assistant IA de Google, qui constitue un élément clé différenciateur d’Android XR. Gemini est conçu pour interagir de manière transparente avec le monde réel et les environnements numériques, et permet un contrôle conversationnel du système d’exploitation et des applications. Les casques Android XR offriront des expériences de productivité immersives, comme des bureaux virtuels infinis, tandis que des applications phares comme Chrome, YouTube et Google Maps sont en cours d’optimisation pour la plateforme.



Les lunettes XR restent un objectif à long terme pour Google, sachant que des prototypes seront bientôt testés dans des conditions réelles. De plus, Google a publié l’Android XR SDK Developer Preview, comprenant des outils tels que Jetpack Compose pour XR et le support d’OpenXR 1.1, permettant aux développeurs de créer des applications immersives et adaptées à ‘environnement réel de l’utilisateur.