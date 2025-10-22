TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Galaxy XR : l’Apple Vision Pro a enfin un concurrent… pour la moitié du prix
Matériel et Accessoires

Galaxy XR : l’Apple Vision Pro a enfin un concurrent… pour la moitié du prix

22 Oct. 2025 • 9:45
1

Samsung vient d’officialiser son tout nouveau casque XR (de réalité mixte), le Galaxy XR, fruit d’une collaboration (très) stratégique avec Google et Qualcomm. Reposant sur la plateforme Android XR, le Galaxy XR est propulsé par le processeur Snapdragon XR2+ Gen 2 et offre un ensemble de fonctionnalités haut de gamme afin de rivaliser avec l’Apple Vision Pro. Parmi les atouts techniques, on note un affichage micro-OLED 4K porté à 3 800 ppi (mais 90Hz seulement, contre 120 pour le Vision Pro M5), un suivi oculaire et gestuel ultra-précis, la compatibilité avec le WiFi 7, un processeur Snapdragon XR2+, ainsi qu’un design relativement « allégé » en dessous des 550 g – un point fort sur le plan ergonomique que Samsung s’est empressé de mettre en avant.

Samsung Galaxy XR

Une expérience immersive et multimodale

Le Galaxy XR s’adresse tant aux amateurs d’univers virtuels qu’aux adeptes de réalité augmentée. Grâce à Android XR, le casque prend en charge des applications optimisées comme Google Maps en 3D immersive, et intègre l’assistant IA Gemini de Google pour interagir par la voix, les gestes ou le regard. Toujours côté services, Netflix est intégré nativement au casque, alors qu’il n’existe pas d’App Netflix sur le vision Pro. Le visionnage des films et des séries devrait être l’un des usages privilégiés du Galaxy XR : les écrans associés dépassent 29 millions de pixels au total et prometeant des images d’une netteté exceptionnelle. Côté autonomie, la batterie externe offre jusqu’à 2 heures en usage courant et 2 h 30 en lecture vidéo – des valeurs confortables pour un casque de cette catégorie. Quant au processeur XR2+, ce dernier est assez puissant pour les tâches demandées, mais ne pourra clairement pas rivaliser avec le M5 d’Apple. C’est d’ailleurs le seul point technique du Galaxy XR largement en deçà du Vision Pro (et ce n’est pas rien).

Galaxy XR Servcies Inclus

L’achat du casque inclus un an d’abonnement aux services ci-dessus. Un point fort du Galaxy XR

Un positionnement tarifaire stratégique

Positionné à 1 800 dollars (ou 2 000 euros), le Galaxy XR se présente donc comme une alternative nettement plus abordable au Vision Pro d’Apple affiché dont le tarif s’envole 3 499 dollars (3700 euros). A noter toutefois que les accessoires sont beaucoup moins « bon march » puisque les manettes dédiées sont facturées à 250 dollars et la sacoche au même tarif. Samsung viserait une première disponibilité en Corée du Sud et aux États-Unis dès l’automne 2025, avant un déploiement à l’international. Le constructeur mise sur son écosystème Galaxy pour maximiser l’intégration et vise à imposer Android XR comme standard pour la XR.

Avec le Galaxy XR, Samsung se lance de façon décidée dans la technologie XR grand public et très haut de gamme, un segment jusque là uniquement occupé par Apple (on peut mettre Varjo de côté sachant que le fabricant ne s’adresse plus aujourd’hui qu’aux professionnels). Plus léger, plus ouvert et surtout plus accessible que son concurrent direct, le Galaxy XR pourrait relancer la dynamique du marché XR et poser de nouvelles bases pour l’avance technologique et écologique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Casque Sony XYN Realite Etendue XR 1 Matériel

Sony présente XYN, un casque de réalité étendue pour la création

Meta Quest 3S Matériel

Le Meta Quest 3S ne se vendrait pas bien malgré son prix plancher

Deckard casque VR Matériel

Valve pourrait avoir démarré la production de son casque XR « Deckard »

Casque XR Samsung Matériel

Project Moohan : Samsung commercialiserait son casque XR haut de gamme en octobre

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

xboxdevkit

Xbox Series : Microsoft augmente le tarif du Devkit de 33%

22 Oct. 2025 • 13:05
0 Jeux vidéo

Après avoir relevé le tarif de ses consoles Xbox Series X et fait exploser de +50% le prix de l’abonnement au Game Pass Ultimate,...

Lunettes holographiques

Samsung prépare des lunettes connectées avec Warby Parker et Gentle Monster

22 Oct. 2025 • 11:45
0 Matériel

Samsung étend ses ambitions dans la réalité étendue (XR) en annonçant un nouveau projet de lunettes intelligentes...

Xbox Series S et Xbox Series X et Manette Officiel

Microsoft tease sa future Xbox, une console-PC hybride premium

22 Oct. 2025 • 10:35
1 Jeux vidéo

La prochaine Xbox devrait marquer une rupture majeure pour Microsoft. Les déclarations de Sarah Bond, la présidente de Xbox, en marge de la...

Free Logo

Free Mobile facilite l’installation de l’eSIM sans QR Code

21 Oct. 2025 • 20:36
2 Mobiles / Tablettes

Free Mobile propose une nouvelle méthode pour installer l’eSIM de votre forfait sur votre téléphone, sans la...

ChatGPT Atlas Navigateur Logiciels

ChatGPT Atlas : OpenAI annonce son navigateur Web avec IA

21 Oct. 2025 • 19:38
0

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple déplace la production du Vision Pro M5 au Vietnam

Apple déplace la production du Vision Pro M5 au Vietnam

22 Oct. 2025 • 11:25

image de l'article Apple signe un accord avec Engie pour l’électricité renouvelable en Italie

Apple signe un accord avec Engie pour l’électricité renouvelable en Italie

22 Oct. 2025 • 10:04

image de l'article Les iPad Pro, MacBook Pro et Apple Vision Pro M5 sont disponibles à l’achat

Les iPad Pro, MacBook Pro et Apple Vision Pro M5 sont disponibles à l’achat

22 Oct. 2025 • 9:39

image de l'article Tests Apple Vision Pro M5 : meilleur confort, puissance et baisse de prix

Tests Apple Vision Pro M5 : meilleur confort, puissance et baisse de prix

21 Oct. 2025 • 22:18

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site