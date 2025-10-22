Galaxy XR : l’Apple Vision Pro a enfin un concurrent… pour la moitié du prix

Samsung vient d’officialiser son tout nouveau casque XR (de réalité mixte), le Galaxy XR, fruit d’une collaboration (très) stratégique avec Google et Qualcomm. Reposant sur la plateforme Android XR, le Galaxy XR est propulsé par le processeur Snapdragon XR2+ Gen 2 et offre un ensemble de fonctionnalités haut de gamme afin de rivaliser avec l’Apple Vision Pro. Parmi les atouts techniques, on note un affichage micro-OLED 4K porté à 3 800 ppi (mais 90Hz seulement, contre 120 pour le Vision Pro M5), un suivi oculaire et gestuel ultra-précis, la compatibilité avec le WiFi 7, un processeur Snapdragon XR2+, ainsi qu’un design relativement « allégé » en dessous des 550 g – un point fort sur le plan ergonomique que Samsung s’est empressé de mettre en avant.

Une expérience immersive et multimodale

Le Galaxy XR s’adresse tant aux amateurs d’univers virtuels qu’aux adeptes de réalité augmentée. Grâce à Android XR, le casque prend en charge des applications optimisées comme Google Maps en 3D immersive, et intègre l’assistant IA Gemini de Google pour interagir par la voix, les gestes ou le regard. Toujours côté services, Netflix est intégré nativement au casque, alors qu’il n’existe pas d’App Netflix sur le vision Pro. Le visionnage des films et des séries devrait être l’un des usages privilégiés du Galaxy XR : les écrans associés dépassent 29 millions de pixels au total et prometeant des images d’une netteté exceptionnelle. Côté autonomie, la batterie externe offre jusqu’à 2 heures en usage courant et 2 h 30 en lecture vidéo – des valeurs confortables pour un casque de cette catégorie. Quant au processeur XR2+, ce dernier est assez puissant pour les tâches demandées, mais ne pourra clairement pas rivaliser avec le M5 d’Apple. C’est d’ailleurs le seul point technique du Galaxy XR largement en deçà du Vision Pro (et ce n’est pas rien).

L’achat du casque inclus un an d’abonnement aux services ci-dessus. Un point fort du Galaxy XR

Un positionnement tarifaire stratégique

Positionné à 1 800 dollars (ou 2 000 euros), le Galaxy XR se présente donc comme une alternative nettement plus abordable au Vision Pro d’Apple affiché dont le tarif s’envole 3 499 dollars (3700 euros). A noter toutefois que les accessoires sont beaucoup moins « bon march » puisque les manettes dédiées sont facturées à 250 dollars et la sacoche au même tarif. Samsung viserait une première disponibilité en Corée du Sud et aux États-Unis dès l’automne 2025, avant un déploiement à l’international. Le constructeur mise sur son écosystème Galaxy pour maximiser l’intégration et vise à imposer Android XR comme standard pour la XR.

Avec le Galaxy XR, Samsung se lance de façon décidée dans la technologie XR grand public et très haut de gamme, un segment jusque là uniquement occupé par Apple (on peut mettre Varjo de côté sachant que le fabricant ne s’adresse plus aujourd’hui qu’aux professionnels). Plus léger, plus ouvert et surtout plus accessible que son concurrent direct, le Galaxy XR pourrait relancer la dynamique du marché XR et poser de nouvelles bases pour l’avance technologique et écologique.