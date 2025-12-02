TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Android XR : Google tease des annonces hardware et software autour de la réalité mixte
Hors-Sujet

Android XR : Google tease des annonces hardware et software autour de la réalité mixte

2 Déc. 2025 • 11:15
0

Google vient d’officiellement annoncer un livestream baptisé « The Android Show | XR Edition », une keynote programmée au 8 décembre prochain et destinée à dévoiler les « plus grosses nouveautés Android XR » du géant américain. Au menu : des annonces autour des lunettes, casques et autres appareils de réalité étendue/mixte, avec l’ambition de rendre l’expérience plus fluide, intuitive et enrichie via l’IA (Gemini donc). Un compte à rebours sur le site officiel promet en outre des « mises à jour XR excitantes ».

Que peut-on attendre de cette présentation ?

L’événement, d’une durée d’environ 30 minutes, pourrait annoncer des améliorations logicielles pour les appareils existants — comme le Galaxy XR — mais aussi l’arrivée de nouveaux équipements conçus par d’autres fabricants. Des rumeurs évoquent notamment un nouveau casque XR signé XREAL, casque qui serait commercialisé l’an prochain. Google mettrait donc avant tout l’accent sur un écosystème Android XR toujours plus diversifié.

Une intégration renforcée de l’IA pour la réalité étendue

L’un des axes majeurs pourrait être l’amélioration de Gemini dans l’environnement XR, avec pour objectif de rendre les interactions plus « conversationnelles », contextuelles et pratiques — qu’il s’agisse d’usage multimédia, professionnel ou d’expériences immersives . Beaucoup espèrent également que ce showcase fera une petite place aux lunettes audio XR de Samsung, plus légères et moins intrusives qu’un casque classique, ce qui ouvrirait la voie à une adoption plus large des technologies XR par le grand public.

Un tournant pour Android XR ?

L’annonce de Google pourrait marquer un tournant pour Android XR, qui passerait d’un projet encore naissant à une plateforme complète combinant matériel, logiciel et IA. Si les promesses se concrétisent, ces nouveautés pourraient redéfinir la manière dont utilisateurs et développeurs perçoivent la réalité étendue sur Android.  Rendez-vous donc au 8 décembre pour voir si Android XR est arrivé à son premier pallier de maturité technologique.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Project Aura Lunettes Connectees Google Xreal Android XR Matériel

Google dévoile Project Aura, les premières lunettes connectées avec Android XR

Casque XR Samsung Matériel

Samsung présentera en détails son casque Android XR le 21 octobre

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Helldivers 2

Helldivers : le film trouve enfin son réalisateur et son scénariste, et c’est assez inattendu

2 Déc. 2025 • 12:40
0 Geekeries

L’adaptation live-action de Helldivers, la franchise coopérative devenue un véritable phénomène mondial sur consoles et...

Exolune

La première exolune pourrait avoir été découverte grâce à une méthode inédite

2 Déc. 2025 • 9:45
0 Science

Alors que la NASA a récemment confirmé le cap impressionnant des 6 000 exoplanètes observées, le compteur des exolunes —...

Samsung Galaxy Z TriFold Avant Arriere

Galaxy Z TriFold : Samsung officialise son smartphone pliable de 10 pouces

2 Déc. 2025 • 8:00
1 Mobiles / Tablettes

Samsung a levé le voile sur le Galaxy Z TriFold, son smartphone avec trois écrans au total. Ce nouveau venu dans la gamme des smartphones...

DeepSeek Logo

DeepSeek-V3.2 est disponible pour concurrencer GPT-5 et Gemini 3 Pro

1 Déc. 2025 • 22:40
0 Internet

DeepSeek vient de présenter DeepSeek-V3.2. Ce nouveau modèle open source d’intelligence artificielle parvient à égaler...

cyberMonday Promos

[FIN H-2 – #CyberMonday] De nombreuses promotions sur les produits électroniques : smartphones, TV, ordinateurs, SSD, accessoires,…

1 Déc. 2025 • 21:40
0

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Irlande : un homme d’affaires condamné à plus de 7 ans de prison pour une vaste fraude aux « iPhone zombies »

Irlande : un homme d’affaires condamné à plus de 7 ans de prison pour une vaste fraude aux « iPhone zombies »

2 Dec. 2025 • 13:30

image de l'article iPhone : Apple déploie Tap to Pay à Singapour

iPhone : Apple déploie Tap to Pay à Singapour

2 Dec. 2025 • 12:03

image de l'article Traqués (Apple TV) : Apple ne parviendrait pas à payer les droits

Traqués (Apple TV) : Apple ne parviendrait pas à payer les droits

2 Dec. 2025 • 10:40

image de l'article App Store : les États-Unis veulent obliger Apple à vérifier l’âge

App Store : les États-Unis veulent obliger Apple à vérifier l’âge

2 Dec. 2025 • 9:11

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site