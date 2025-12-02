Android XR : Google tease des annonces hardware et software autour de la réalité mixte

Google vient d’officiellement annoncer un livestream baptisé « The Android Show | XR Edition », une keynote programmée au 8 décembre prochain et destinée à dévoiler les « plus grosses nouveautés Android XR » du géant américain. Au menu : des annonces autour des lunettes, casques et autres appareils de réalité étendue/mixte, avec l’ambition de rendre l’expérience plus fluide, intuitive et enrichie via l’IA (Gemini donc). Un compte à rebours sur le site officiel promet en outre des « mises à jour XR excitantes ».

Que peut-on attendre de cette présentation ?

L’événement, d’une durée d’environ 30 minutes, pourrait annoncer des améliorations logicielles pour les appareils existants — comme le Galaxy XR — mais aussi l’arrivée de nouveaux équipements conçus par d’autres fabricants. Des rumeurs évoquent notamment un nouveau casque XR signé XREAL, casque qui serait commercialisé l’an prochain. Google mettrait donc avant tout l’accent sur un écosystème Android XR toujours plus diversifié.

Une intégration renforcée de l’IA pour la réalité étendue

L’un des axes majeurs pourrait être l’amélioration de Gemini dans l’environnement XR, avec pour objectif de rendre les interactions plus « conversationnelles », contextuelles et pratiques — qu’il s’agisse d’usage multimédia, professionnel ou d’expériences immersives . Beaucoup espèrent également que ce showcase fera une petite place aux lunettes audio XR de Samsung, plus légères et moins intrusives qu’un casque classique, ce qui ouvrirait la voie à une adoption plus large des technologies XR par le grand public.

Un tournant pour Android XR ?

L’annonce de Google pourrait marquer un tournant pour Android XR, qui passerait d’un projet encore naissant à une plateforme complète combinant matériel, logiciel et IA. Si les promesses se concrétisent, ces nouveautés pourraient redéfinir la manière dont utilisateurs et développeurs perçoivent la réalité étendue sur Android. Rendez-vous donc au 8 décembre pour voir si Android XR est arrivé à son premier pallier de maturité technologique.