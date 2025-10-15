TENDANCES
Matériel et Accessoires

Samsung présentera en détails son casque Android XR le 21 octobre

15 Oct. 2025 • 9:45
0

C’était dans l’air depuis quelques temps : Samsung vient d’officialiser une keynote le 21 octobre prochain pour présenter son tout premier casque Android XR, connu jusqu’ici sous le nom de code Project Moohan. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes, accompagnées d’un crédit de 100 dollars à utiliser sur d’autres produits au moment de l’achat.

Vers des expériences immersives et intelligentes

Le constructeur promet une immersion quotidienne enrichie par l’IA, « des expériences immersives au quotidien » selon ses propres mots. L’événement, baptisé « Worlds Wide Open », s’éloigne du format habituel « Unpacked » centré sur les mobiles, sans doute pour souligner l’importance de ce lancement. Le casque sera dévoilé à 22 h (heure française) via une diffusion en direct sur la chaîne YouTube de Samsung. Voici comment Samsung décrit l’évènement : « Au cœur de la vision de Samsung en matière d’intelligence artificielle mobile se trouve Android X, une plateforme co-développée avec Google et Qualcomm, pensée dès l’origine pour être optimisée par l’IA et s’adapter à différents formats. Elle apporte ainsi une intelligence fluide et contextuelle à des expériences immersives du quotidien. Project Moohan combine l’utilité pratique de tous les jours avec de nouvelles expériences immersives, ouvrant une toute nouvelle dimension de possibilités et établissant un nouveau standard pour la réalité étendue (XR) ».

Casque XR Samsung

Ce que l’on sait déjà des caractéristiques supposées

Les rumeurs abondent autour de Project Moohan. Selon plusieurs fuites, l’appareil pourrait être équipé d’un processeur Snapdragon XR2+ Gen 2, associé à 16 Go de RAM, et intégrer des écrans micro-OLED ultra-haute définition offrant près de 4 032 pixels par pouce, dépassant ainsi la densité d’affichage du Vision Pro d’Apple. Le casque pèserait environ 545 grammes, avec une autonomie estimée entre 2 heures (usage général) et de 2,5 heures en lecture vidéo. l’appareil serait doté de modules de suivi des mains, des yeux, ainsi que d’une interface utilisateur alimentée par l’IA Gemini de Google. Enfin, le Project Moohan adoptera une batterie externe connectable via port USB-C afin d’alléger le poids porté sur la tête.

Avec ce lancement, Samsung entend rivaliser directement avec Apple sur le terrain de la réalité mixte. Si les spécifications se confirment, Project Moohan pourrait redéfinir les attentes autour d’un casque XR grand public — à condition que le prix et l’écosystème soient au rendez-vous.

