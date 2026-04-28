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Galaxy Glasses : les lunettes connectées de Samsung fuitent en images

3 min.
28 Avr. 2026 • 9:18
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Samsung va miser sur Galaxy Glasses, des lunettes connectées sans écran, pensées pour être portées toute la journée. Ce choix placerait Gemini et Android XR au centre de l’expérience, avec un produit plus léger, plus discret et a priori moins ambitieux visuellement qu’un vrai casque de réalité augmentée.

Fuite Samsung Galaxy Glasses Lunettes Connectees

Un aperçu des lunettes connectées Galaxy Glasses

Le point décisif de ces Galaxy Glasses n’est pas ce qu’elles affichent, mais précisément ce qu’elles n’affichent pas. Samsung écartera tout écran sur ce premier modèle pour privilégier une monture proche de lunettes classiques, avec un poids estimé autour de 50 grammes, comme le révèle des images du leaker OnLeaks partagées avec Android Headlines.

Ce positionnement change la nature même du produit. Au lieu de promettre une surcouche visuelle permanente, Samsung viserait des lunettes connectées capables d’accompagner un usage quotidien sans l’encombrement des anciens casques ou lunettes de réalité augmentée.

Fuite Samsung Galaxy Glasses Lunettes Connectees 2

Fuite Samsung Galaxy Glasses Lunettes Connectees 3

Cette logique se retrouve aussi dans les accessoires autour du projet. Il y aura des partenariats avec des marques comme Gentle Monster et Warby Parker, tandis que les verres photochromiques transformeraient automatiquement les lunettes en version teintée à l’extérieur.

Le matériel embarqué resterait pourtant dense malgré l’absence d’écran. La paire s’appuierait sur la puce Snapdragon AR1 de Qualcomm, avec un capteur photo Sony IMX681 de 12 mégapixels à autofocus, des haut-parleurs directionnels et plusieurs micros pour les appels et les commandes vocales.

L’intérêt du projet reposerait alors moins sur l’écran que sur l’interprétation du réel. Grâce à Gemini et Android XR, ces Galaxy Glasses pourraient assurer de la traduction en temps réel, piloter la maison connectée à la voix, identifier des éléments visuels, scanner des QR Codes et prendre des photos sans sortir son téléphone.

Samsung préparerait déjà une autre paire

Le premier modèle, connu sous le nom de code Jinju, ressemble fortement aux Ray-Ban Meta et viserait un prix compris entre 379 et 499 dollars. Samsung semble donc chercher d’abord une entrée crédible sur le marché des lunettes connectées grand public, plutôt qu’un produit spectaculaire mais difficile à porter.

Une seconde paire serait déjà prévue pour 2027 sous le nom de code Haean. Cette version plus haut de gamme intégrerait cette fois un écran micro-LED et viserait une fourchette de prix de 600 à 900 dollars afin de rivaliser avec les Meta Ray-Ban Display.

Tout cela montre que Samsung lancerait d’abord des Galaxy Glasses centrées sur la discrétion, l’audio, la caméra et l’IA contextuelle, avant de réserver l’écran intégré à une déclinaison plus chère.

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