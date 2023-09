Qualcomm dévoile le XR2 Gen 2 et l’AR1 Gen 1, deux puces taillées pour les appareils XR/AR

Toujours plus puissants, toujours moins énergivores : presque simultanément à la présentation du Meta Quest 3, Qualcomm a dévoilé les XR2 Gen 2 et AR1 Gen 1, deux processeurs taillés pour les appareils XR/AR et pour les « architecture à puce unique ». Le XR2 Gen 2 est un processeur graphique dont les performances globales sont annoncées 2,5 fois supérieures à celles de son prédécesseur (XR2 Gen 1). La puce intègre aussi le Wi-Fi 6E et la technologie Snapdragon Sound. Les performances du XR2 Gen 2 lui permettent de prendre en charge jusqu’à 10 capteurs et deux écran 3K… en même temps. Le XR2 Gen 2 fera sa première apparition dans le Meta quest 3 qui sera commercialisé à partir du 10 octobre prochain.

Le AR1 Gen 1 s’adresse à des appareils nécessitant moins de puissances de calcul graphique, comme des lunettes connectées/AR par exemple. Le chipset peut gérer une résolution maxi de 1 280×1 280 par œil et 3 degrés de liberté (DoF), soit deux fois moins tout de même que les 6 DoF de la VR. Le AR1 embarque aussi la fonction « AI-assisted Noise & Echo Cancellation » ainsi qu’un ISP (Image Signal Processor) de 14 bits destiné à gérer les images de la caméra embarquée sur les lunettes connectées. La puce est aussi dotée d’un Hexagon NPU (Neural Processor Unit) de troisième génération pour les fonctions s’appuyant sur l’IA (traduction en temps réel, assistant connecté, etc.). Les Ray-Ban x de Meta seront les premiers accessoires à intégrer un processeur AR1 Gen 1.