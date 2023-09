[Meta Connect] Meta Quest 3 : les specs, l’écosystème et une date de lancement

C’est peu dire que Mark Zuckerberg ne voulait pas passer trop de temps à présenter le Meta Quest 3, son dernier casque de réalité mixte. 15 minutes top chrono, c’est le temps qu’il aura fallu au patron de Meta pour expédier la présentation du casque, une présentation qui d’ailleurs ne nous a globalement rien appris que nous ne sachions déjà. Nettement plus orienté que son prédécesseur vers les applications de réalité mixte grâce à ses deux caméras RGB de 4 mégapixels, compatible avec le service Xbox Cloud Gaming intégré au Xbox Game Pass et aussi tourné vers le monde Pro grâce aux applications natives de Microsoft, le Meta Quest 3 a des atouts à faire valoir.

Au final, hormis les premières images (prometteuses) du Assassin’s Creed VR, des quelques uns des autres titres à venir sur Meta Quest 2 &3 ainsi que la confirmation rapide des quelques spécifications qui étaient déjà connues depuis des mois (40% plus fin, Snapdragon XR2, manettes sans arceaux), cette présentation initiale n’a presque servi à rien, si ce n’est donner la date de commercialisation de l’appareil, fixée au 10 octobre prochain. Cette dernière avait déjà fuité, ce qui ne laissait au final que très peu de réelles surprises à se mettre sous la dent.

Fort heureusement, Andrew Bosworth, le patron du hardware chez Meta, est revenu parler du Quest 3 en toute fin de conférence. On en a ainsi appris un peu plus sur la nouvelle fonction d’analyse de l’environnement définit automatiquement la zone Guardian, ou bien encore sur les lentilles Pancake de l’appareil, qui affichent 30% de pixels en plus (par rapport au Quest 2) pour une densité de 1200 pixels par pouce. Le volume sonore est aussi 40% plus élevé à son maximum. Pour ne rien gâcher, les logiciels d’Adobe ou la suite Microsoft 365 seront disponibles (via le cloud ? Ce n’est pas très clair sur ce point). Autre nouveauté avec « augments » une liste d’objets digitaux que l’on pourra placer, via le casque XR, dans son environnement réel.

Le Meta Quest 3 est annoncé en France le 10 octobre prochain à partir de 549,99 euros pour la version de base (128 Go de stockage), ou 699,99 euros pour le modèle avec 512 Go.