Meta Quest 3 : la date de commercialisation aurait fuité sur Amazon

Il ne faudra pas attendre très longtemps pour mettre les mains sur le Meta Quest 3, le prochain casque de réalité mixte de Meta. Si l’on en croit une page produit d’Amazon Canada, la commercialisation du Quest 3 serait bel et bien prévue pour le 10 octobre prochain. La date se trouve dans la section de description du produit, et surtout, on notera que Meta n’a pas demandé à Amazon de retirer la page du Meta Quest 3, ce qu’il aurait probablement fait si les informations de date étaient erronées (à priori bien sûr).

So I was looking on https://t.co/hbctbFw0XH and noticed this. Is this for real? #meta #Quest3 pic.twitter.com/UwcrSq6Zns

— IronbugVR (@IronbugVR) August 24, 2023