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Resident Evil : premier trailer pour le reboot de Zach Cregger; vers une bonne surprise ?

2 min.
1 Mai. 2026 • 13:30
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Jusqu’ici, la saga Resident Evil au cinéma rimait essentiellement avec nanard. Cette sale réputation pourrait bientôt prendre fin : la saga Resident Evil prépare en effet son retour au cinéma avec une approche plus sombre, plus viscérale, et surtout… plus « qualitative ». Sony Pictures a dévoilé la première bande-annonce du nouveau film réalisé par Zach Cregger, un réalisateur déjà remarqué dans le registre horrifique avec les excellents Barbarian et Weapons.

Un nouveau départ pour Resident Evil au cinéma

Plutôt que de reprendre les intrigues déjà connues des jeux vidéo ou des précédentes adaptations, ce reboot raconte une histoire complètement originale dans l’univers de Capcom. Le film suit Bryan, interprété par Austin Abrams, un coursier médical qui se retrouve piégé dans une nuit de chaos après avoir simplement cherché de l’aide. ou comment une situation apparemment ordinaire bascule dans l’horreur la plus totale.

Le synopsis officiel évoque « une course pour la survie, pleine d’action et sans répit ». 

Raccoon City retrouve une ambiance survival horror

Zach Cregger semble vouloir renouer avec la tension des premiers épisodes vidéoludiques, où l’isolement, les infectés et la fuite comptaient encore davantage que le côté « grand spectacle ». Le réalisateur avait du reste déjà expliqué ne pas vouloir raconter l’histoire de Leon ou de Claire, afin de ne pas empiéter sur le canon des jeux.

Le casting réunit aussi Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis et Johnno Wilson. La sortie en salles est prévue le 18 septembre 2026.

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