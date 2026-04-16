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Street Fighter, le film : la bande-annonce joue la carte de la « vibe » des années 80-90, avec une bonne dose d’humour

3 min.
16 Avr. 2026 • 17:20
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Et si Street Fighter, le film live-action de Paramount, était finalement une bonne surprise ? Après un premier aperçu accueilli avec une curiosité mêlée de scepticisme, le nouveau film Street Fighter revient faire parler de lui avec une bande-annonce bien plus punchy… et pour tout dire très prometteuse ! Le long-métrage live-action porté par Paramount semble désormais assumer pleinement son ton excessif, coloré et volontiers kitsch, un ton résolument tourné vers la nostalgie des années arcade (les années 80-90 en somme). Loin de chercher le réalisme austère, le film paraît vouloir ressusciter l’énergie brute, le panache absurde et le plaisir immédiat des premiers épisodes cultes de la saga de Capcom.

Un trailer plein d’humour, de peps et de nostalgie

La nouvelle bande-annonce dévoilée au CinemaCon ne fait aucun effort pour masquer son goût du grand n’importe quoi assumé. Entre les affrontements survoltés, les poses outrancières, les techniques emblématiques de chaque combattant et une ambiance très ancrée dans le début des années 1990, le film joue clairement la carte du plaisir régressif. On a presque l’impression de  voir ses souvenirs de bornes d’arcade et de consoles prendre vie à l’écran, tout en évitant l’aspect « nanardesque » des précédentes adaptations.

Cette approche se ressent aussi dans le choix des personnages mis en avant : le trailer enchaîne les apparitions familières et multiplie les clins d’œil à l’univers historique de la licence, un casting qui puise lui aussi largement dans les premiers jeux de la franchise et leurs déclinaisons les plus iconiques.

Ryu, Ken et Chun-Li au centre d’un tournoi miné par un complot

Malgré cette galerie de combattants très riche, le cœur du récit repose avant tout sur Ryu et Ken. Les deux figures centrales de la franchise semblent entraînées dans un tournoi orchestré sous l’impulsion de Chun-Li, avec en toile de fond une conspiration menée par M. Bison. Le film cherche donc à équilibrer le fan service, les scènes de combat, l’humour et l’intrigue, un patchwork qui semble déjà très prometteur au vu de ce trailer.

Un choix risqué, mais peut-être plus fidèle qu’un simple reboot

Ce parti pris pourrait diviser. Certains y verront un excès de second degré ou une adaptation trop caricaturale. D’autres, au contraire, pourraient y reconnaître une forme de fidélité plus juste à l’esprit originel de Street Fighter, franchise qui n’a jamais reposé sur le naturalisme des affrontements mais sur l’exagération, la théâtralité et le charisme immédiat de ses combattants (qui s’invectivent d’ailleurs copieusement avant chaque round).  Le film semble vouloir surtout éviter le piège du reboot générique, ce qui ‘était sans doute le meilleur choix possible.

Street Fighter, le film, sortira en salles le 16 octobre prochain.

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