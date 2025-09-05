TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Le nouveau film Street Fighter débarquera en salles en octobre 2026
Geekeries et Insolite

Le nouveau film Street Fighter débarquera en salles en octobre 2026

5 Sep. 2025 • 9:45
0

Le retour d’une franchise culte

Après plusieurs reports, nous y voilà : Le nouveau film Street Fighter, présenté comme un reboot de la franchise, a désormais une date officielle de sortie, soit le 16 octobre 2026. Produit par Legendary Entertainment, distribué par Paramount Pictures et Réalisé par Kitao Sakurai, le film plongera les spectateurs en 1993, année où Street Fighter II a marqué l’histoire des salles d’arcade. Fidèle à l’esprit du jeu, le récit mettra en scène les personnages emblématiques de la saga, entraînés dans une conspiration mortelle en toile de fond de leurs affrontements spectaculaires. Si peu de détails narratifs ont encore été révélés, le film entend mêler action pure et hommage à l’univers culte de la franchise, avec une dose assumée de second degré.

Street Fighter

Un casting XXL

Le long métrage s’annonce ambitieux. Andrew Koji incarnera Ryu, fort de son expérience dans Warrior et Bullet Train, tandis que Noah Centineo délaissera ses comédies romantiques Netflix pour jouer Ken. Callina Liang, encore peu connue, campera Chun-Li, et David Dastmalchian reprendra le rôle mythique de M. Bison. Mais c’est surtout dans ses surprises que le casting attire l’attention : le rappeur 50 Cent en Balrog, le chanteur country masqué Orville Peck en Vega, ou encore Jason Momoa en Blanka et le catcheur Cody Rhodes en Guile.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Honda moto électrique

Honda tease sa première moto électrique à recharge rapide

5 Sep. 2025 • 11:15
0 Matériel

Honda s’apprête à lever le voile sur sa première moto électrique à recharge rapide, la présentation...

Plainte Warner Bros Midjourney

Warner Bros attaque l’IA Midjourney pour violation de droits d’auteur

5 Sep. 2025 • 10:40
0 Internet

Warner Bros Discovery lance une offensive judiciaire contre Midjourney, accusant la start-up d’intelligence artificielle de violer ses droits...

OpenAI Logo

OpenAI (ChatGPT) va lancer une plateforme pour trouver un emploi lié à l’IA

4 Sep. 2025 • 22:45
0 Internet

OpenAI va concurrencer des plateformes comme LinkeIn en lançant en 2026 OpenAI Jobs Platform, une plateforme spécialisée dans les...

Bouygues Telecom Boutique Logo

Bouygues Telecom annonce Smart Change : « un nouveau smartphone chaque année à moitié prix »

4 Sep. 2025 • 20:55
5 Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom a levé le voile sur Smart Change, une nouvelle offre qui a pour vocation de vous pousser à acheter chaque année un...

Firefox Logo

Firefox : le support de Windows 7, 8 et 8.1 est prolongé pour la 3e fois

4 Sep. 2025 • 19:53
0 Logiciels

Mozilla annonce une nouvelle extension du support de Firefox pour les systèmes d’exploitation Windows 7, 8, 8.1 et macOS 10.12 (Sierra)...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Tim Cook et d’autres patrons de la tech ont remercié Donald Trump à la Maison Blanche

Tim Cook et d’autres patrons de la tech ont remercié Donald Trump à la Maison Blanche

5 Sep. 2025 • 10:12

image de l'article Highest 2 Lowest : le film de Spike Lee avec Denzel Washington en vedette est disponible sur Apple TV+

Highest 2 Lowest : le film de Spike Lee avec Denzel Washington en vedette est disponible sur Apple TV+

5 Sep. 2025 • 9:45

image de l'article L’application Cartes d’Apple ajoute une option « Payer plus tard »

L’application Cartes d’Apple ajoute une option « Payer plus tard »

4 Sep. 2025 • 20:30

image de l'article The Reluctant Traveler saison 3 : Apple TV+ diffuse la bande-annonce

The Reluctant Traveler saison 3 : Apple TV+ diffuse la bande-annonce

4 Sep. 2025 • 19:14

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site