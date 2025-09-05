Le nouveau film Street Fighter débarquera en salles en octobre 2026

Le retour d’une franchise culte

Après plusieurs reports, nous y voilà : Le nouveau film Street Fighter, présenté comme un reboot de la franchise, a désormais une date officielle de sortie, soit le 16 octobre 2026. Produit par Legendary Entertainment, distribué par Paramount Pictures et Réalisé par Kitao Sakurai, le film plongera les spectateurs en 1993, année où Street Fighter II a marqué l’histoire des salles d’arcade. Fidèle à l’esprit du jeu, le récit mettra en scène les personnages emblématiques de la saga, entraînés dans une conspiration mortelle en toile de fond de leurs affrontements spectaculaires. Si peu de détails narratifs ont encore été révélés, le film entend mêler action pure et hommage à l’univers culte de la franchise, avec une dose assumée de second degré.

Un casting XXL

Le long métrage s’annonce ambitieux. Andrew Koji incarnera Ryu, fort de son expérience dans Warrior et Bullet Train, tandis que Noah Centineo délaissera ses comédies romantiques Netflix pour jouer Ken. Callina Liang, encore peu connue, campera Chun-Li, et David Dastmalchian reprendra le rôle mythique de M. Bison. Mais c’est surtout dans ses surprises que le casting attire l’attention : le rappeur 50 Cent en Balrog, le chanteur country masqué Orville Peck en Vega, ou encore Jason Momoa en Blanka et le catcheur Cody Rhodes en Guile.