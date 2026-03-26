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KultureGeek Culture Geek The End of Oak Street : premier trailer pour un mystérieux film de S.F avec Ewan McGregor et Anne Hathaway
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The End of Oak Street : premier trailer pour un mystérieux film de S.F avec Ewan McGregor et Anne Hathaway

2 min.
26 Mar. 2026 • 19:10
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Warner Bros. lève enfin le voile sur l’un de ses projets les plus intrigants de l’année : The End of Oak Street. Longtemps resté entouré de rumeurs sous un titre provisoire, le film s’offre une première bande-annonce et confirme son ambition de mêler la science-fiction au fantastique avec un brin de suspense,  sans oublier un duo de stars en tête d’affiche, soit Ewan McGregor et Anne Hathaway.

Un quartier arraché au quotidien, une énigme cosmique

Le teaser installe une atmosphère immédiatement anxiogène : une banlieue paisible bascule après un événement inexpliqué, comme si un morceau de réalité avait été « découpé » puis déplacé ailleurs. Le pitch se veut aussi mystérieux qu’alléchant : « Après qu’un mystérieux événement cosmique a arraché Oak Street à la banlieue et transporté tout le quartier vers un lieu inconnu, la famille Platt comprend vite que sa survie dépend de sa capacité à rester soudée, tandis qu’elle tente de s’orienter dans un environnement devenu méconnaissable. »

Une équipe créative très attendue

À la réalisation, David Robert Mitchell, connu pour son sens aigu du malaise progressif, signe ici un nouveau récit à tiroirs. La production est portée par J.J. Abrams (Projet Cloverfield) via sa société de prod Bad Robot, gage d’un projet ambitieux et probablement calibré pour un très grand public. Outre le duo de stars, le casting comprend aussi Maisy Stella et Christian Convery.  La BO a été confiée à Michael Giacchino.

The End of Oak Street sortira en salles le 14 août.

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