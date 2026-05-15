TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek PC et systèmes [#BonPlan] Les promos High-Tech du 15 mai
PC et systèmes

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 15 mai

11 min.
15 Mai. 2026 • 20:55
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Trottinette électrique Minimotors Dualtron Dolphin – 36V, 15Ah, 450 W, Noir à 389,99€ au lieu de 753,99€ sur @Fnac
  • Frigo américain Xiaomi Mijia Réfrigérateur Multi-portes – 502L à 749€ au lieu de 849€ sur @Xiaomi
  • LEGO Marvel 76344 – Iron Man Mark 3 Édition Collector à 86,39€ au lieu de 104,89€ sur @Fnac
  • Smartphone 6.3″ Google Pixel 10 – 256Go (Via 280€ de bonus reprise) à 499€ sur @Boulanger
  • HOT! Sac à Dos Eastpak Padded PAK’R – 24 L, Bleu Marine à 19,79€ au lieu de 34,66€ sur @Amazon
  • Tablette 11″ Apple iPad Air M3 Wifi – RAM 8 Go, 128 Go, Bleu, Écran Liquid Retina à 455,21€ au lieu de 580,56€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Smartphone 6.3″ Apple iPhone 17 – 256 Go, Lavande (Via 100€ de bonus reprise) à 829€ sur @Boulanger
  • Trottinette électrique Minimotors Dualtron Pop – 52V, 20Ah, 1450 W, Noir à 549,99€ au lieu de 1099,99€ sur @Fnac
  • Pack Découverte Philips Hue – Barres Lumineuses, Pont, Télécommande & Ampoules à 109,99€ sur @Darty
  • Smartphone Google Pixel 10 Pro – 128 Go (Via 200€ de bonus reprise) à 649€ sur @Boulanger
  • Tomodachi Life : Une Vie de Rêve sur Nintendo Switch 1|2 (Sélection de magasins) à 44,99€ sur @E.Leclerc
  • Payday 3 Day One Edition sur PS5 à 9,76€ sur @Amazon

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Nintendo Switch 2 + Jeu Pokémon Pokopia – (Via 20€ fidélité) à 459,98€ sur @Auchan
  • Console Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (via 30€ sur la carte fidélité) – Sélection de magasins à 414,90€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne Netac NVMe M2 – 1 To à 95,10€ sur @AliExpress avec le code FRSF15
  • SSD Interne 1 To Cusu CV3500M – TLC Gen3, M2 2230 NVMe, Compatible Steam Deck & Microsoft Surface Pro à 92,80€ sur @AliExpress avec le code FRSS13/CUSUSSD1

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Vidéoprojecteur TCL C1 – 1080P, Dolby 8 W, Netflix Certifié, Google TV Intégré à 207,57€ au lieu de 279,88€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Boitier Multimédia Xiaomi TV Mi box S – 3ème génération, 32 Go (expédition France) à 36,51€ sur @AliExpress avec le code SRFR04
  • HOT! Barre de Son Sonos Beam Gen 2 – Dolby Atmos et contrôle Vocal, noir ou blanc à 379€ au lieu de 465,74€ sur @Amazon
  • TV 65″ Xiaomi TV A Pro 65 2026 – QLED 4K, HDR10+, Google TV à 405,58€ au lieu de 769,99€ sur @AliExpress avec le code ASFR60
  • TV 65″ Xiaomi A 65 2025 – LED, 4K UHD, HDR10, Google TV (Vendeur Xiaomi France) à 313,77€ sur @AliExpress avec le code ASFR55
  • TV 55 » Philips 55PUS7000/12 – 4K (139 cm), LED à 299,99€ au lieu de 349,99€ sur @Carrefour

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Tapis de Souris Gaming Corsair MM300 Pro – 930×300 mm, Surface micro-maille, anti-éclaboussures, base antidérapante, 3 mm à 14,99€ au lieu de 29,86€ sur @Amazon
  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed Noir (Linéaire) – GL Red à 65,99€ au lieu de 99,99€ sur @Fnac avec le code LOGI20

➡️ PC portables / PC fixes :

  • HOT! PC Portable 13″ Apple MacBook Neo – A18 Pro, Liquid Retina Display, 8 Go, 256 Go SSD, clavier Qwertz à 589€ au lieu de 673,03€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • 1 Lego acheté sur une sélection = le 2ème à moitié prix (le moins cher des 2) à sur @Amazon
  • HOT! PC Portable 13″ Apple MacBook Air avec Puce M5 à 999€ au lieu de 1150€ sur @Amazon
  • PC Portable Apple MacBook Pro Portable avec M5 Pro – CPU 15 cœurs et GPU 16 cœurs, 24 Go, SSD 1 to, Wi-FI 7 à 2249€ au lieu de 2492,69€ sur @Amazon
  • PC portable 14″ Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 U7 – OLED (1920 x 1200), Ultra 7 258V, 32 Go Ram, 1 To SSD (via 100€ Bonus Reprise) à 899,99€ au lieu de 1099,99€ sur @Boulanger
  • PC Portable 13″ Apple MacBook Air – Puce M5, 16Go RAM, 512Go SSD à 1099€ sur @Boulanger
  • PC portable 15,1″ Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED, i7 13650HX, 32 Go RAM, 1 To SSD, RTX 5070, Windows 11 à 1699,99€ au lieu de 1899,99€ sur @Fnac
  • PC portable 15,3″ Lenovo IdeaPad Slim 3 – Core i5-13420H, Ram 24 Go, SSD 1 To, Sans OS à 549,99€ au lieu de 799,99€ sur @Cdiscount avec le code PACMAN50
  • PC portable Gamer 17,3 » Lenovo LOQ 17IRX10 – FHD IPS 165hz, Core i7-13700HX, RTX 5060 115W, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Batterie 60Wh (Sans OS) à 1329,99€ au lieu de 1049,99€ sur @Cdiscount

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique Gainward GeForce RTX 5060 Ti Ghost 8GB à 322€ sur @Alternate
  • Carte Graphique Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go Blanc ou Noir à 633€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 206€ sur @AliExpress avec le code ASFR30
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition XFX Swift – 16GB GDDR6 à 429€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte mère Gigabyte B650M Aorus Elite – Compatible avec les processeurs AMD Ryzen 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu’à 8000 MHz DDR5 à 140€ sur @Alternate

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • Trottinette électrique pliable iScooter i9 – 350W, 7.5 Ah, 30 km/h, Autonomie 25 km, Roues 8.5″ (Entrepôt EU) à 92,43€ sur @AliExpress avec le code FRSF10
  • Aspirateur Dyson Cinetic Big Ball Multifloor 2 (Via 50€ en crédit fidélité – Via sélection de retraits Drive) à 189,99€ sur @Carrefour avec le code 12DRIVE10

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Hotel Piscine

Un piratage touche Pierre & Vacances-Center Parcs avec les données de 4,5 millions de clients

15 Mai. 2026 • 20:45
0 Internet

Pierre et Vacances-Center Parcs fait face à une fuite de données qui touche plus de 4,5 millions de clients actuels et anciens....

ChatGPT Conseils Financiers

ChatGPT se branche désormais à vos comptes bancaires pour des conseils financiers

15 Mai. 2026 • 19:50
1 Internet

OpenAI ajoute à ChatGPT une nouvelle fonction de finances personnelles qui permet de connecter ses comptes bancaires au chatbot pour obtenir des...

GoPro Hero 12 black

GoPro regarde vers le secteur militaire et envisage une vente pour relancer son avenir

15 Mai. 2026 • 19:00
0 Business

GoPro cherche une nouvelle trajectoire. L’entreprise californienne, longtemps symbole des caméras d’action, explore désormais...

Intelligence Artificielle

IA à l’université : les étudiants obtiennent de meilleures notes… mais apprendraient moins

15 Mai. 2026 • 18:35
0 Logiciels

L’usage massif de l’intelligence artificielle générative par les étudiants commence à produire un effet mesurable...

X Twitter Logo

X/Twitter promet d’examiner les contenus haineux et terroristes sous 24 heures au Royaume-Uni

15 Mai. 2026 • 18:01
1 Internet

X/Twitter s’est engagé au Royaume-Uni à examiner en moyenne sous 24 heures les contenus présumés illégaux...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Age of Empires II: Definitive Edition arrive bientôt sur Mac

Age of Empires II: Definitive Edition arrive bientôt sur Mac

15 May. 2026 • 20:17

image de l'article Vibe coding : Apple valide une mise à jour de Replit après des mois de refus

Vibe coding : Apple valide une mise à jour de Replit après des mois de refus

15 May. 2026 • 19:02

image de l'article Apple va proposer des AirPods Pro 3 « gratuits » avec l’Apple Card

Apple va proposer des AirPods Pro 3 « gratuits » avec l’Apple Card

15 May. 2026 • 18:24

image de l'article Apple baisse le prix des iPhone 17 pour un événement shopping en Chine

Apple baisse le prix des iPhone 17 pour un événement shopping en Chine

15 May. 2026 • 16:35

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site