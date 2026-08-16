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Spider-Man: Brand New Day atteint 2 milliards de dollars au box-office

3 min.
16 Août. 2026 • 21:45
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Spider-Man: Brand New Day a franchi le seuil des 2 milliards de dollars de recettes mondiales au box-office. Le film de Sony et Marvel y est parvenu en seulement 17 jours d’exploitation, devenant le huitième long-métrage de l’histoire à atteindre ce niveau.

Spider-Man Brand New Day

Spider-Man est un vrai succès au box-office

Sorti fin juillet, le nouveau film du MCU cumule désormais 2,022 milliards de dollars de recettes mondiales au box-office, un total qui le place directement dans le cercle très restreint des huit productions ayant dépassé cette barre symbolique. Ce résultat confirme la solidité de la franchise Spider-Man sur à l’international.

Spider-Man: Brand New Day avait démarré sur des bases particulièrement solides, avec un premier week-end à 355 millions de dollars en Amérique du Nord et 932 millions de dollars à l’échelle mondiale, un score qui annonçait déjà la trajectoire exceptionnelle des semaines suivantes. Cette dynamique s’est confirmée dès le sixième jour d’exploitation, lorsque le film a franchi le seuil du milliard de dollars au box-office, avant de poursuivre son ascension jusqu’aux deux milliards.

La répartition actuelles des recettes montre le poids déterminant du marché international dans cette performance : sur les 2,022 milliards de dollars cumulés, 785 millions de dollars proviennent d’Amérique du Nord, tandis que 1,23 milliard de dollars ont été générés dans les autres régions du monde. Cette proportion souligne à quel point le succès du film dépasse largement son marché domestique pour s’appuyer sur une audience mondiale.

Avengers: Endgame reste la référence absolue en la matière, ayant franchi le cap des 2 milliards de dollars au box-office en seulement 11 jours contre 17 pour Spider-Man: Brand New Day. La comparaison avec Spider-Man : No Way Home, plafonné à 1,9 milliard de dollars sans même être sorti en Chine, montre néanmoins l’ampleur du bond réalisé par ce nouvel opus qui dépasse largement son prédécesseur direct dans la franchise. Qui plus est, le box-office va continuer de grimper, puisque le film est toujours au cinéma.

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