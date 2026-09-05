Spider-Noir : Prime Video annule la série, il n’y aura pas de saison 2

Amazon Prime Video a décidé d’annuler la série Spider-Noir après une seule saison malgré un accueil critique très favorable. La série portée par Nicolas Cage a obtenu 11 nominations aux Emmy Awards, mais son audience n’a pas suffisamment progressé au regard du coût élevé de sa production, comme le rapporte Deadline.

Spider-Noir n’a pas conservé son audience

Les huit épisodes de Spider-Noir sont sortis en mai sur Prime Video. La série a cumulé 851 millions de minutes de visionnage aux États-Unis durant sa première semaine avant d’atteindre 2,6 milliards de minutes sur ses six premières semaines.

Ces chiffres n’ont toutefois pas permis à la série de s’installer durablement dans le classement quotidien des programmes les plus regardés de Prime Video. Spider-Noir a rapidement quitté le top 10, contrairement à plusieurs productions récentes de la plateforme qui ont conservé leur audience plus longtemps. Amazon semble ainsi avoir privilégié le rapport entre les performances et les coûts de production pour décider de ne pas commander une deuxième saison.

Le résultat est d’autant plus surprenant que la série bénéficiait d’un solide accueil. Rotten Tomatoes lui attribue 92 % auprès des critiques et 90 % auprès du public, tandis que la note du public est de 7,7/10 sur IMDb et 3,9/5 sur Allociné.

La production disposait aussi d’un concept visuel particulier. Amazon proposait chaque épisode en couleur ou entièrement en noir et blanc, une option qui permettait de retrouver deux versions différentes de l’esthétique de la série. Ce dispositif n’a cependant pas suffi à maintenir l’intérêt du public sur la durée.

Amazon et Sony poursuivent leurs projets Marvel

Spider-Noir constituait la première série à arriver à l’écran dans le cadre de l’accord entre Amazon MGM Studios et Sony Pictures Television consacré aux personnages de l’univers Marvel contrôlés par Sony. Le précédent projet, Silk : Spider Society, avait finalement été abandonné avant sa diffusion.

L’annulation de Spider-Noir ne met toutefois pas fin à cette collaboration. Amazon et Sony développent toujours plusieurs projets en prise de vues réelles, dont l’un approcherait d’une commande de série. Les deux entreprises n’ont pas encore dévoilé son concept.

Nicolas Cage incarnait Ben Reilly, un détective privé désabusé de New York dans les années 1930 qui devient le seul véritable super-héros de la ville après un drame personnel. Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Jack Huston et Brendan Gleeson complétaient le casting.

Malgré cette annulation, la première saison laisse une histoire relativement complète et quelques fils narratifs secondaires ouverts. Les spectateurs ne devraient donc pas rester avec une intrigue principale entièrement suspendue.