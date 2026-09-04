TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel Free Mobile étudie le support de l’eSIM pour les montres Xiaomi
Matériel

Free Mobile étudie le support de l’eSIM pour les montres Xiaomi

2 min.
4 Sep. 2026 • 20:52
0

Free Mobile fait savoir que son option eSIM Watch pourrait bien être compatible avec les montres connectées de Xiaomi, après l’avoir déjà été avec les Apple Watch, Galaxy Watch et plus récemment Pixel Watch.

Free Logo

Bientôt l’eSIM Watch de Free Mobile pour les montres Xiaomi ?

C’est le compte X/Twitter de Free 1337, consacré au réseau de l’opérateur, qui a répondu à une question d’un internaute au sujet de l’éventuel support de la Xiaomi Watch 2 Pro. « Bonjour, pas actuellement, c’est à l’étude », a répondu Free sans plus de précision.

Reste à voir maintenant combien de temps l’étude prendra. Est-ce que ça sera une question de semaines ou de mois ? Mystère pour le moment. Le support serait en tout cas une bonne nouvelle pour les détenteurs de montres connectées Xiaomi.

Avec l’option eSIM pour les montres connectées, Free Mobile permet à ses abonnés de se connecter à son réseau 4G. Cela peut être utile pour certaines fonctionnalités nécessitant une connexion Internet depuis la montre. Le forfait permet aussi de passer des appels, recevoir des notifications ou des messages puis y répondre, le tout sans avoir obligatoirement son smartphone avec soi. C’est notamment pratique pour les sportifs qui veulent partir légers, sans devoir se trimbaler plusieurs produits sur eux. Ici, le fait d’avoir seulement la montre peut suffire.

L’option eSIM de Free Mobile pour les montres connectées est incluse sans frais supplémentaires avec les forfaits Free Max, Free 5G+ et Série Free. Ce n’est pas compatible avec le forfait à 2 euros.

L’option eSIM et les forfaits sont disponibles sur le site de Free Mobile.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Free Logo Mobiles / Tablettes

Free Mobile va proposer l’eSIM sur d’autres montres connectées, après l’Apple Watch

Samsung Galaxy Watch 8 Officiel 2 Matériel

Après l’Apple Watch, Free Mobile propose l’eSIM gratuite pour les Samsung Galaxy Watch

free max Mobiles / Tablettes

Free Mobile améliore son forfait Free Max avec 5 nouvelles destinations en illimité

Pixel Watch 5 1 Matériel

Free Mobile propose désormais l’eSIM pour les Pixel Watch de Google

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Intelligence Artificielle Robot

Le ministre de l’Économie refuse que l’IA européenne repose uniquement sur Mistral

4 Sep. 2026 • 22:50
0 Internet

Roland Lescure estime que la souveraineté européenne en intelligence artificielle ne peut pas dépendre de la seule entreprise...

google proces publicite Business

Analyse : pourquoi Google évite le démantèlement malgré son monopole publicitaire

4 Sep. 2026 • 21:07
0
Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour août 2026

4 Sep. 2026 • 20:27
0 Mobiles / Tablettes

Les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en août 2026 ont...

Castlevania Belmont s Curse

Castlevania: Belmont’s Curse dévoile sa bande-annonce Bloody Tears

4 Sep. 2026 • 20:21
0 Jeux vidéo

Castlevania: Belmont’s Curse s’offre une nouvelle bande-annonce centrée sur Bloody Tears, l’un des morceaux les plus...

Oura 4

Oura prépare son introduction en Bourse après une forte croissance de ses revenus

4 Sep. 2026 • 19:30
0 Business

Oura se rapproche officiellement de Wall Street. Le spécialiste finlandais des bagues connectées a déposé son dossier...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple teste deux manettes de jeu, les premiers détails se dévoilent

Apple teste deux manettes de jeu, les premiers détails se dévoilent

4 Sep. 2026 • 22:18

image de l'article Analyse : John Ternus arrive à la tête d’Apple, mais son défi dépasse largement le matériel

Analyse : John Ternus arrive à la tête d’Apple, mais son défi dépasse largement le matériel

4 Sep. 2026 • 20:15

image de l'article Silo saison 4 : Apple TV dévoile la date de sortie et un aperçu

Silo saison 4 : Apple TV dévoile la date de sortie et un aperçu

4 Sep. 2026 • 19:44

image de l'article Apple corrige un problème gênant sur TestFlight

Apple corrige un problème gênant sur TestFlight

4 Sep. 2026 • 18:41

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site