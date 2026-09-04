Free Mobile étudie le support de l’eSIM pour les montres Xiaomi

Free Mobile fait savoir que son option eSIM Watch pourrait bien être compatible avec les montres connectées de Xiaomi, après l’avoir déjà été avec les Apple Watch, Galaxy Watch et plus récemment Pixel Watch.

Bientôt l’eSIM Watch de Free Mobile pour les montres Xiaomi ?

C’est le compte X/Twitter de Free 1337, consacré au réseau de l’opérateur, qui a répondu à une question d’un internaute au sujet de l’éventuel support de la Xiaomi Watch 2 Pro. « Bonjour, pas actuellement, c’est à l’étude », a répondu Free sans plus de précision.

Reste à voir maintenant combien de temps l’étude prendra. Est-ce que ça sera une question de semaines ou de mois ? Mystère pour le moment. Le support serait en tout cas une bonne nouvelle pour les détenteurs de montres connectées Xiaomi.

Avec l’option eSIM pour les montres connectées, Free Mobile permet à ses abonnés de se connecter à son réseau 4G. Cela peut être utile pour certaines fonctionnalités nécessitant une connexion Internet depuis la montre. Le forfait permet aussi de passer des appels, recevoir des notifications ou des messages puis y répondre, le tout sans avoir obligatoirement son smartphone avec soi. C’est notamment pratique pour les sportifs qui veulent partir légers, sans devoir se trimbaler plusieurs produits sur eux. Ici, le fait d’avoir seulement la montre peut suffire.

L’option eSIM de Free Mobile pour les montres connectées est incluse sans frais supplémentaires avec les forfaits Free Max, Free 5G+ et Série Free. Ce n’est pas compatible avec le forfait à 2 euros.

L’option eSIM et les forfaits sont disponibles sur le site de Free Mobile.