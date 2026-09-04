Castlevania: Belmont’s Curse dévoile sa bande-annonce Bloody Tears

Castlevania: Belmont’s Curse s’offre une nouvelle bande-annonce centrée sur Bloody Tears, l’un des morceaux les plus célèbres de la série. Konami a diffusé la vidéo aujoud’hui, avec un nouvel arrangement du thème apparu dans Castlevania II: Simon’s Quest. Les images montrent aussi des séquences de récit inédites, de nouveaux combats et plusieurs affrontements de boss.

Bloody Tears sert de pont avec les épisodes classiques

Bloody Tears accompagne la franchise depuis 1987. Le morceau est devenu un repère sonore au même titre que Vampire Killer, grâce à ses reprises dans différents jeux, concerts et arrangements. Le remettre au premier plan n’ajoute pas seulement une musique connue à une campagne promotionnelle : Konami signale que Belmont’s Curse veut construire du neuf sans couper le lien avec les épisodes en deux dimensions.

Cette continuité se retrouve dans la structure annoncée. Belmont’s Curse est un jeu d’action et d’exploration en 2D, développé par Konami avec Evil Empire et Motion Twin. Il se déroule vingt-trois ans après Castlevania III: Dracula’s Curse, mais confie le premier rôle à Rose Belmont, la fille de Trevor. L’action gagne en vitesse et le fouet sert autant à combattre qu’à se déplacer, notamment en s’accrochant au décor.

La nouvelle vidéo montre ce rythme plus mobile sans révéler toute l’organisation de la carte. Elle confirme surtout que les combats de boss occupent une place centrale. Une fois vaincus, certains adversaires peuvent être enfermés dans les cartes de tarot de Rose et devenir des Arcanes, dont les pouvoirs ouvrent des attaques ou des actions particulières.

Paris en 1499 devient un terrain de chasse

L’histoire commence dans un Paris en flammes, où des monstres surgissent autour d’un château menaçant. Trevor Belmont part dans les rues avec sa fille et le Vampire Killer, avant que Rose ne se retrouve entraînée dans une conspiration. Cette localisation donne au jeu une identité plus précise que le traditionnel château isolé, même si la représentation historique de la ville s’autorise clairement une large part de fantastique.

Konami promet sept catégories d’armes et des reliques capables de modifier les capacités offensives ou défensives. Le système doit permettre de spécialiser Rose sans faire disparaître le fouet, qui reste au cœur des déplacements. Les adversaires annoncés comprennent des figures classiques comme la Mort, Méduse et Carmilla, mais aussi une interprétation de Jeanne d’Arc parmi les boss. La bande-annonce ajoute des aperçus sans expliquer encore tous leurs rôles.

Le projet avait déjà été présenté dans le résumé du Xbox Games Showcase 2026. Cette nouvelle vidéo constitue un développement substantiel : elle apporte un morceau réarrangé, des scènes et des combats absents de la première annonce, à quelques semaines de la sortie.

Des différences techniques selon la plateforme

Le site officiel indique une fréquence de 60 images par seconde sur les versions principales, contre 30 images par seconde sur Nintendo Switch. L’espace minimal annoncé est de 8 Go pour l’édition standard et de 10 Go pour la Midnight Edition ; sur Switch, ces valeurs descendent respectivement à 4 et 6 Go. Les textes seront disponibles en français, tandis que les voix seront proposées en anglais et en japonais.

La bande-annonce Bloody Tears ne change ni le prix ni le calendrier, mais elle clarifie l’ambition artistique du projet. Belmont’s Curse ne se contente pas de ressusciter une mélodie : il l’utilise pour présenter une héroïne plus agile, des pouvoirs de boss réutilisables et un Paris gothique qui devra soutenir toute l’exploration. La prochaine vérification importante viendra du jeu final, lorsque l’on pourra juger si cette fidélité sonore accompagne une carte et des combats capables de tenir sur la durée.