[IFA] Roomba Duo : iRobot présente un robot qui en déploie un second

iRobot a dévoilé à l’IFA 2026 le Roomba Duo, un prototype composé d’un grand robot laveur capable de transporter et de déposer un second Roomba plus compact. Les deux machines partagent la même carte du logement : la première traite les surfaces ouvertes et les saletés tenaces, tandis que la seconde se glisse sous les meubles et entre les obstacles.

Un robot en transporte un autre

L’idée la plus originale se trouve sur le dessus de l’unité principale. Un bras mécanique maintient sa plateforme horizontale pendant le mouvement, transporte le petit robot puis le dépose dans une zone inaccessible au grand châssis. Cette architecture cherche à résoudre un compromis bien connu : un appareil volumineux peut loger un moteur puissant, de l’eau et une grosse batterie, mais il passe difficilement sous un canapé bas ou entre des pieds de chaise.

Le compagnon utilisé pour la démonstration est un Roomba Plus 575 Combo lancé plus tôt en 2026. Il mesure 8,35 cm de haut et 29,8 cm de large. Sa serpillière latérale peut sortir de 31 mm pour longer un mur et il est annoncé capable de franchir des seuils de 3,5 cm. Il ne s’agit donc pas d’une miniature créée uniquement pour la scène de l’IFA, mais d’un robot existant intégré à un nouveau scénario de coopération.

Les deux unités communiquent dans l’application Roomba Home et se répartissent la mission à partir d’une carte commune. Cette coordination devra éviter les doublons, les attentes inutiles et les situations où le compagnon se retrouve déposé sans chemin de retour. Le communiqué ne précise pas encore la fréquence de ces incidents, la durée du déploiement ni le comportement du bras face à un enfant ou un animal.

Vapeur, pression et séchage pour l’unité principale

Le grand robot associe aspiration et lavage humide. Son rouleau de 60 mm applique une pression annoncée de 46 newtons, soit l’équivalent d’environ 4,7 kg. Un chauffage interne produit de la vapeur pour ramollir les taches sèches, puis le rouleau se nettoie en continu avant qu’un flux d’air chaud ne réduise l’humidité laissée sur le sol. iRobot vise ici les sauces, graisses et saletés qui résistent souvent à une simple lingette humide.

Ces performances restent celles du fabricant. Le communiqué ne fournit pas de test indépendant sur plusieurs revêtements, ni la température exacte au contact du sol. La vapeur, la pression et l’eau devront être réglées avec prudence sur le bois, les joints ou les surfaces sensibles. Le séchage intégré peut limiter l’exposition à l’humidité, mais il ne remplace pas les recommandations du fabricant du parquet.

Pour se déplacer, les deux robots combinent un LiDAR à double ligne et des caméras utilisées pour reconnaître les obstacles. L’unité principale ajoute des caméras placées plus haut afin de voir davantage la pièce et de repérer de grandes zones sales. Ses roues de 17 cm doivent stabiliser le châssis. Là encore, une démonstration de salon ne dit pas comment l’ensemble se comporte dans la pénombre, avec des câbles fins ou dans un logement qui change chaque jour.

Une base mobile commune, mais beaucoup de questions

La station AutoWash centralise l’eau propre, l’eau sale, le lavage et le séchage des serpillières ainsi que le vidage de la poussière dans un sac. iRobot la décrit comme autonome et mobile, une manière de conserver un seul point de maintenance pour deux appareils. Le constructeur n’indique pas encore comment cette base se déplace, rejoint une prise électrique ou gère des étages.

Le Roomba Duo est une réponse mécanique intéressante à la tentation de demander à un seul robot de tout faire. Il spécialise les formats, puis leur donne une carte et une logistique communes. La société devra toutefois transformer cette démonstration en système fiable, sûr et abordable. Tant qu’un prix, une autonomie et un calendrier manquent, l’IFA montre surtout une direction crédible pour le nettoyage domestique, pas encore sa prochaine norme.