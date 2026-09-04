Le CD fait un retour inattendu aux États-Unis avec des ventes en forte hausse en 2026

Longtemps donné pour condamné face au streaming, le CD connaît un surprenant regain d’intérêt aux États-Unis. Selon les derniers chiffres de la Recording Industry Association of America (RIAA), ses ventes ont fortement progressé durant le premier semestre 2026, dans un contexte plus large de retour des supports physiques et des technologies rétro.

Les ventes de CD bondissent de près de 46 %

Entre janvier et juin 2026, 17,5 millions de CD ont été écoulés sur le marché américain, soit une progression annuelle de 45,7 % ! Les revenus associés atteignent 171,1 millions de dollars, en hausse de 58,6 %. Le rebond est d’autant plus remarquable que 2025 s’était achevée sur une dynamique nettement moins favorable au CD, avec 29,5 millions d’unités vendues sur l’ensemble de l’année.

Le phénomène accompagne un regain d’intérêt pour les appareils et formats physiques : appareils photo numériques anciens, téléphones minimalistes, machines à écrire ou encore lecteurs audio dédiés séduisent de nouveau certains consommateurs, notamment parmi les plus jeunes.

Le vinyle reste largement devant

Le CD ne menace cependant pas encore la domination du vinyle parmi les supports physiques. Ce dernier a généré 543,8 millions de dollars au premier semestre grâce à 26,5 millions de disques vendus. Le vinyle avait déjà dépassé le CD en volume aux États-Unis en 2022, une première depuis 1987.

Au total, les revenus des supports physiques progressent de 25,9 % pour atteindre 731,5 millions de dollars. Cette tendance prolonge le regain observé depuis plusieurs années pour les CD et vinyles.

Le streaming reste néanmoins ultra dominant

Ce retour ne remet pas en cause la place centrale du streaming, qui demeure de très loin la principale source de revenus de l’industrie musicale américaine. Mais après des années de déclin, le CD retrouve une fonction de collection et de possession physique que les plateformes dématérialisées ne peuvent pas totalement remplacer. En sera t-il de même demain pour le jeu vidéo ? Sony ferait peut-être bien de méditer cette résilience du physique dans d’autres secteurs que le gaming…