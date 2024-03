Musique : aidés par le streaming, les revenus ont augmenté de 10,2% en 2023

Le marché mondial de la musique a connu une hausse de 10,2% de ses revenus en 2023, principalement due à l’augmentation des abonnements payants aux plateformes de streaming, révèle le rapport annuel de la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI).

Le streaming a aidé le marché de la musique en 2023

Ce chiffre d’affaires a ainsi atteint 28,6 milliards de dollars l’an passé, soit une neuvième année consécutive de croissance, souligne l’IFPI. Moteur de cette croissance, la lecture en continu représente près de la moitié des ventes, avec une hausse du streaming par abonnement de 11,2%. Le nombre d’abonnements payants à des plateformes comme Spotify, Apple Music ou Deezer a dépassé les 500 millions, pour atteindre 667 millions d’utilisateurs de comptes payants fin 2023.

Les revenus du secteur se rapprochent désormais de ceux connus au début du siècle, avant que le piratage ne fasse des ravages dans l’industrie musicale et ne pousse les acteurs de la musique enregistrée à chercher de nouveaux modèles économiques.

La vente de supports physiques n’est pas en reste — avec une augmentation de 13,4% des ventes de CD et de vinyles — et représente 17,8% du marché global.

Des données sur les écoutes

Taylor Swift conserve sa place au sommet des ventes mondiales, portée par sa tournée The Eras Tour, pour la quatrième fois depuis que l’IFPI décerne le label.

Année de records également pour les artistes sud-coréens de K-pop : Seventeen et Stray Kids se classent respectivement deuxième et troisième du classement. Quatre groupes de K-pop figurent dans le top 10 de 2023, confirmant la montée en puissance mondiale du style dans la dernière décennie.

Habitués du top 10, les mastodontes du stream Drake et The Weeknd arrivent respectivement en quatrième et cinquième positions.

Seul morceau à dépasser les deux milliards de streams, Flowers de Miley Cyrus se classe en première position du top 10 mondial des singles, avec 2,7 milliards de streams, suivi par Calm Down de Rema et Selena Gomez (1,89 milliard) et Kill Bill de SZA (1,84 milliard).

Si toutes les régions du monde ont enregistré une croissance significative des revenus liés à la musique enregistrée en 2023, l’Afrique subsaharienne connaît la plus rapide progression avec 24,7% d’augmentation, suivie par l’Amérique latine, à 19,4%.