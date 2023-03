Pour la première fois depuis 1987, les ventes de vinyles dépassent les ventes de CDs… aux USA

C’est un fait acquis : l’écoute musicale en streaming a mis tout le monde d’accord et relégué le CD et encore plus le vinyle dans les oubliettes de l’histoire des technologies. Enfin presque, car le marché du CD surnage quand même tant que bien mal tandis que, plus étonnant encore, le vinyle connait un regain étonnant, comme si certains audiophiles regrettaient la petite cérémonie consistant à placer son 33 tour sur la platine. Aux Etats-Unis, ce regain pour le vinyle tourne à la révolution de palais : la RIAA (Recording Industry Association of America) déclare que les ventes de vinyles ont dépassé les ventes de CDs en 2022, ce qui n’était plus arrivé depuis… 1987 ! Et l’écart est conséquent : 41 millions de vinyles se sont écoulés aux USA l’an dernier, contre seulement 33 millions de CDs.

En valeur, le « disque » surclassait déjà le CDs depuis 5 ans, mais désormais, le vinyle se classe à la seconde place des supports musicaux aux US, loin derrière le streaming toutefois (qui représente 84% du marché de la musique aux US). Les ventes de vinyles sur la période ont ainsi augmenté de 17% (pour une valeur globale d’1,2 milliard de dollars) tandis que dans le même temps, les ventes de CDs ont chuté de 18%. Ce rebond surprenant du vinyle ne concerne pas uniquement les Etats-Unis : selon l’ERA (Entertainment Retailers Association), le vinyle a aussi surclassé le CD sur au Royaume-Uni, et l’on constate un boost des ventes en Allemagne, au Japon et en Corée du Sud.

Le vinyle, c’est aussi souvent de superbes albums collectors blindés de goodies rares ; au dessus, la BO de la série Severance

La nostalgie joue à plein dans ce succès du vinyle, mais pas seulement : les artistes contemporains apprécient aussi d’utilisent ce support physique, qui met en avant des pochettes conçues en collaboration avec des graphistes, sans même parler des albums collectors contenant des goodies et autres pièces rares. L’an dernier, l’artiste qui a vendu le plus de vinyles aux Etats-Unis n’est autre que Taylor Swift (1,7 millions de vinyles écoulés), suivie par Harry Styles (719 000 vinyles) et… les Beatles (533 000 vinyles).