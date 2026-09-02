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Spider-Man: Brand New Day devient le 3e plus gros succès de l’histoire au box-office mondial

2 min.
2 Sep. 2026 • 15:20
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Spider-Man: Brand New Day vient de franchir un cap historique. Après cinq semaines d’exploitation, le film porté par Tom Holland cumule désormais environ 2,335 milliards de dollars de recettes mondiales et dépasse de justesse Avatar : La Voie de l’eau. Il devient ainsi le troisième film ayant rapporté le plus d’argent dans le monde, derrière Avengers: Endgame et bien sûr le premier film Avatar (2,9 milliards de dollars !).

Spider-Man dépasse Avatar : La Voie de l’eau

Le classement est particulièrement serré : Avatar : La Voie de l’eau affiche environ 2,334 milliards de dollars de recettes. Brand New Day conserve cependant une grosse marge de progression puisque le film est toujours à l’affiche dans de nombreux pays.

Spider-Man Brand New Day

Le succès était perceptible dès sa sortie. Le film avait atteint le milliard de dollars en seulement six jours, avant de dépasser les 2 milliards en 17 jours. Sa première bande-annonce avait déjà établi un record mondial de visionnages.

Le nouveau Spidey dépasse largement No Way Home

Ce quatrième Spider-Man avec Tom Holland distance très nettement No Way Home, dont la carrière s’était achevée autour de 1,92 milliard de dollars. Le précédent volet avait pourtant constitué un immense succès pour Sony et Marvel.

Aux États-Unis et au Canada, Brand New Day approche désormais les 894 millions de dollars, ce qui le place également au deuxième rang historique du box-office nord-américain, juste derrière Star Wars : Le Réveil de la Force.

Avatar reste encore très loin

La prochaine marche sera autrement plus difficile : Avengers: Endgame culmine à 2,799 milliards de dollars, tandis qu’Avatar conserve son record avec 2,924 milliards. Même sans atteindre ces sommets, Spider-Man: Brand New Day signe déjà une performance exceptionnelle et confirme que l’Homme-Araignée est bien l’une des licences les plus puissantes du cinéma mondial.

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