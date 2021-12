Spider-Man : No Way Home atteint le milliard de dollars au box-office

Spider-Man : No Way Home a très bien tissé sa toile en atteignant le milliard de dollars au box-office à l’échelle mondiale. C’est le premier film à dépasser ce cap depuis le début de la pandémie du Covid-19.

Spider-Man : No Way Home écrase tout au box-office

Dans le détail, Spider-Man : No Way Home a atteint 1,05 milliard de dollars au box-office : 467,3 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, et 587,1 millions de dollars à l’international. La France est le quatrième pays à l’international où il a connu le plus de succès avec des recettes de 35,8 millions de dollars.

C’est le deuxième plus gros succès de tous les temps chez Sony, le premier étant Spider-Man : Far from Home avec 1,15 milliard de dollars. On peut se douter que le classement va prochainement évoluer et que le deuxième va passer premier.

Ce succès n’est en soi pas une réelle surprise, si ce n’est que de tels revenus aient lieu pendant la pandémie, notamment avec le variant Omicron du Covid-19. Il s’agit d’un film de l’univers cinématographique Marvel (MCU), pour commencer. Ensuite, les films Spider-Man ont toujours la côte auprès du public. Il y a également le fait qu’il vient boucler une trilogie. Enfin, il y a le retour des méchants des anciens films quand Spider-Man était incarné par Tobey Maguire et Andrew Garfield. Tout cela combiné fait que le public s’est rendu au cinéma.

Déception pour Matrix : Resurrections

Outre Spider-Man : No Way Home et le milliard de dollars au box-office, profitons-en pour parler brièvement de Matrix : Resurrections. Le film, sorti une semaine après, est nettement en retrait, au point de faire moins bien que les estimations d’analystes. Il a généré 69,8 millions de dollars, dont 47 millions de dollars en dehors des États-Unis et du Canada. Le faible score aux États-Unis s’explique notamment par le fait que le film est sorti simultanément en streaming sur la plateforme HBO Max. Il serait intéressant de savoir combien HBO Max a généré de revenus avec les nouvelles inscriptions, mais cette information n’est pas connue.

D’une certaine façon, cela a aussi un impact à l’international puisque le film a été rapidement disponible illégalement sur Internet après la sortie sur HBO Max. Les pirates internationaux qui comprennent l’anglais ont pu le voir sans débourser le moindre centime, ce qui joue sur le box-office.