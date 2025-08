BioShock 4 : le développement est dans le dur et deux cadres du studio ont quitté leur poste

Le développement du très attendu BioShock 4 connaît de sérieuses difficultés. Si l’on en croit une petite enquête menée par Bloomberg, le projet piloté par le studio Cloud Chamber n’aurait pas passé une « review » interne des dirigeants de 2K Games, principalement en raison de lacunes narratives. Ces derniers exigeraient désormais une refonte complète du scénario dans les mois à venir. Officiellement, 2K déclare avoir « un bon jeu »… mais en coulisses viserait l’excellence. Ce contretemps s’accompagne de changements majeurs en interne : Kelley Gilmore, le directrice du studio, a quitté son poste, et Hogarth de la Plante, jusqu’alors directeur créatif, a été réaffecté au service édition.

Annoncé en 2019, ce quatrième opus – qui n’a pas encore sans titre officiel – est donc toujorus en gestion au bout de 6 ans, ce qui alimente évidemment les inquiétudes sur l’avenir même du projet. Une réunion générale chez 2K Games aurait même évoqué la nécessité pour Cloud Chamber de devenir plus « agile et efficace », laissant planer le spectre de possibles licenciements. Dans le même temps, le remake des jeux BioShock originaux, un projet distinct de BioShock 4, aurait été discrètement abandonné par 2K. Autant dire que ça ne sent pas très bon…