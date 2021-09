Matrix 4 est reporté d’une semaine et évite Spider-Man No Way Home

La date de sortie de Matrix 4 Resurrections sera finalement le 22 décembre prochain au cinéma et non plus le 15 décembre, annonce Warner Bros France. Ce décalage d’une semaine n’est pas bien méchant. C’est surtout un moyen d’éviter Spider-Man : No Way Home.

En effet, Matrix 4 Resurrections et Spider-Man : No Way Home devaient tous les deux sortir le 15 décembre prochain. Il s’agit dans les deux cas de films très attendus, autant dire qu’avoir une sortie le même jour n’était pas forcément une bonne idée. On imagine bien que tout le monde ne pourra pas voir les deux films dans la même période. Warner Bros a donc décidé de faire un léger report.

Matrix 4 Resurrections a commencé son teasing il y a peu de temps avec de premières images du film. Nous avons ensuite eu le droit à la première bande-annonce. Ce fut l’occasion de retrouver Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Anne Moss). De nouveaux personnages seront également présents et il y a le « retour » de Morpheus. Mais c’est un Morpheus jeune ici joué par Yahya Abdul-Mateen II et non Laurence Fishburne.

Rendez-vous donc le 22 décembre prochain au cinéma pour découvrir Matrix 4 Resurrections. Il s’agit de la même date de sortie aux États-Unis. Les Américains auront aussi le droit au film en streaming sur HBO Max.