Matrix 4 Resurrections : la bande-annonce est arrivée !

La bande-annonce pour Matrix 4, qui a pour titre Resurrections, est maintenant disponible. Nous avion déjà eu le droit aux premières images du film en début de semaine. Ce fut notamment l’occasion de (re)découvrir Keanu Reeves dans le personnage de Neo.

Neo dit à un psy qu’il a eu des rêves « qui n’étaient pas seulement des rêves » et se demande s’il est fou. Il rencontre ensuite Trinity et les deux ne connaissent pas, bien qu’un doute semble exister. Il rencontre ensuite un Morpheus jeune qui lui propose une pilule bleue. Mais dans le même temps, on peut voir que cette même pilule est rouge dans le miroir. « Tu ne me connais pas », déclare le personnage de Keanu Reeves. S’agit-il d’une amnésie ou autre chose ?

Bien que tout cela ressemble beaucoup au premier film Matrix, jusqu’au combat dans le dojo, il est difficile de savoir ce qui se passe exactement. Il est possible que le titre du film nous donne un indice que cette nouvelle version de Neo doit renaître, ou que quelqu’un d’entièrement nouveau doive être ressuscité. Les images de la trilogie originale projetées derrière les personnages au son de la chanson « White Rabbit » de Jefferson Airplane brouillent encore plus les pistes.

Matrix 4 Resurrections sortira le 15 décembre 2021 au cinéma. À noter que le film sera également disponible en streaming sur HBO Max. Mais la plateforme n’existe pas en Frnace. De plus, la chronologie des médias interdit une sortie simultanée au cinéma et en streaming. La loi impose un délai de trois ans. Les Français qui veulent voir le film en streaming devront donc attendre décembre… 2024.