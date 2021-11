Spider-Man No Way Home : la nouvelle bande-annonce dévoile les méchants

La nouvelle bande-annonce de Spider-Man: No Way Home est arrivée et c’est l’occasion de se focaliser un peu plus sur les méchants. Pour rappel, le premier trailer avait été mis en ligne à la fin du mois d’août.

Nouvelle bande-annonce pour Spider-Man: No Way Home

Pour réparer le chaos causé dans sa vie après la révélation de son identité de Spider-Man à la fin de Spider-Man : Far From Home, Peter Parker (Tom Holland) demande l’aide du Docteur Strange (Benedict Cumberbatch). Mais son indécision ouvre le multivers et libère une série de méchants des précédentes franchises Spider-Man, dont le Bouffon (Willem Dafoe) venant du film Spider-Man de 2002, Docteur Octopus (Alfred Molina) vu dans Spider-Man 2 en 2004, l’Homme-Sable (Thomas Haden Church) venant de Spider-Man 3 en 2007, Lézard (Rhys Ifans) du film The Amazing Spider-Man de 2012 et Electro (Jamie Foxx) qui était dans The Amazing Spider-Man 2 en 2014.

Il semble également que le Docteur Octopus puisse, à certains moments du film, être du côté du bien, ou du moins essayer d’arrêter la folie qui s’est installée. Alors que nous voyons Spider-Man et Docteur Octopus se battre, il y a aussi des scènes où l’on voit la paire discuter pacifiquement de ce qui se passe réellement. D’ailleurs, le méchant ne reconnaît pas Peter Parker lors de leur première rencontre. C’est normal, Peter Parker a l’apparence de Tobey Maguire dans son univers.

Où sont les anciens Spider-Man ?

Tobey Maguire, justement, n’apparaît pas dans la bande-annonce. Andrew Garfield n’y est pas non plus. De nombreux indices ont toutefois suggéré que les deux anciens interprètes de Spider-Man seront de retour. Rien que la présence des méchants venant de leurs films est un gros indice.

Spider-Man: No Way Home sortira au cinéma le 15 décembre prochain. Il s’agit probablement de l’un des films de la fin de l’année les plus attendus (avec Matrix Resurrections).