Spider-Man No Way Home : la bande-annonce officielle dévoile le multivers

Marvel et Sony ont officiellement mis en ligne la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home. Elle arrive 24 heures après une fuite (de mauvaise qualité) qui a vu le jour sur Internet.

Cette bande-annonce de Spider-Man : No Way Home est l’occasion de montrer le multivers. Les évènements qui ont eu lieu à la fin du précédent film, Far from Home, sont évoqués ici avec l’identité de l’Homme-araignée qui a été dévoilée au public. Peter Parker va ainsi rendre visite à Docteur Strange qui va mettre en place le multivers.

Le trailer est l’occasion de revoir Docteur Octopus, à savoir le méchant du film Spider-Man 2. « Bonjour Peter », dit-il sans pour autant que l’on sache à quel Peter Parker il s’adresse. Est-ce celui de Tom Holland ? Ou bien celui de Tobey Maguire ? Suspens… Il y a également une bombe citrouille, qui fait partie de l’arsenal du Bouffon Vert, l’ennemi dans le premier film Spider-Man. On ne voit pas le Bouffon Vert, mais on l’entend.

Tout cela suggère en tout cas un film avec beaucoup de surprises, bien que certaines peuvent se deviner au vu de ce que l’on voit dans cette première bande-annonce. La grande interrogation est la présence (ou non) de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Tom Holland a assuré qu’ils n’étaient pas dans le film, mais dit-il la vérité ?

Spider-Man : No Way Home sortira au cinéma le 15 décembre prochain.