Spider-Man No Way Home : Alfred Molina (Docteur Octopus) officialise son retour

Alfred Molina a officialisé sa présence en tant que Docteur Octopus dans le film Spider-Man: No Way Home. Cette information avait fuité pour la première fois en décembre dernier. L’acteur a confirmé son retour auprès de Variety.

Cette confirmation d’Alfred Molina pour Spider-Man: No Way Home est en tout cas surprenante. En effet, ni Sony ni Marvel n’ont pris la parole sur un tel casting. D’ailleurs, l’acteur confirme à demi-mot que le film sera l’occasion d’avoir le multivers. Une nouvelle preuve, s’il en fallait une, que Tom Holland, l’actuel Spider-Man, ne sera pas le seul homme-araignée. Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui ont incarné le rôle auparavant, devraient bien être présents.

« Pendant le tournage, nous avions tous reçu l’ordre de ne pas en parler car c’était censé être un grand secret », a déclaré Alfred Molina concernant son retour. « Mais, vous savez, c’est partout sur Internet. En fait, je me suis décrit comme le secret le moins bien gardé d’Hollywood », a-t-il ajouté.

Pour rappel, Alfred Molina a incarné Docteur Octopus dans Spider-Man 2 en 2004, quand Tobey Maguire était l’homme-araignée. Son personnage est censé être mort à la fin de ce film. Comment expliquer son retour dans No Way Home ? L’acteur a naturellement posé la question à Jon Watts, le réalisateur du film. « Dans cet univers, personne ne meurt tellement », lui a répondu le réalisateur.

Spider-Man : No Way Home sortira au cinéma le 15 décembre 2021. Son titre a été officialisé en février dernier.