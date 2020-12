Spider-Man 3 : Alfred Molina de retour en Docteur Octopus

Le casting de Spider-Man 3 continue de se dévoiler avec cette fois Alfred Molina qui reviendra en tant que Docteur Octopus. Il avait déjà incarné ce rôle dans le film Spider-Man de Sam Raimi en 2004.

Spider-Man 3 sera un vrai délice pour ceux qui ont vu les précédents films avec l’homme-araignée. Pour rappel, le personnage d’Electro (Jamie Foxx), vu dans The Amazing Spider-Man 2, sera de la partie. Doit-on comprendre qu’il y aura un multivers avec les trois Peter Parker ? Cela semblerait assez logique au vu de la présence des deux super-vilains. Les acteurs qui ont incarné Spider-Man à l’écran sont Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland.

Si tout se passe comme prévu, Spider-Man 3 sortira au cinéma le 15 décembre 2021 en France. Le tournage du film a déjà commencé. C’est Jon Watts qui s’occupe de la réalisation. Nous savons par ailleurs que Benedict Cumberbatch fera une apparition en tant que Doctor Strange. Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon et Tony Revolori devraient pour leur part être de retour.

Spider-Man : Far From Home a généré un milliard de dollars de recettes à sa sortie en 2019. Il est devenu le film Spider-Man qui a le plus cartonné au cinéma. Spider-Man 3 va-t-il faire mieux ? Réponse l’année prochaine.