Spider-Man 3 : le super-vilain Electro serait de retour

« It’s Amazing… Spider-Man ! » Electro, le super-vilain de The Amazing Spider-Man 2, devrait être de retour dans Spider-Man 3 ! Voilà qui serait une vraie bizarrerie étant donné que le personnage joué par Jamie Foxx, ne provient pas de la même série de films (et sachant que Foxx garderait bien le rôle). Le Spidey de The Amazing Spider-Man est en effet interprété par Andrew Garfield, alors que l’homme-araignée actuellement sur les écrans est joué par le virevoltant Tom Holland.

Toujours attendu pour le 5 novembre 2021, Spider-Man 3 floute donc encore un peu plus la frontière entre les versions Sony et Marvel/Disney. Il est à noter que ce troisième opus sera une nouvelle fois réalisé par Jon Watts (on se hasardera à dire qu’il ne faut donc pas nécessairement s’attendre à des merveilles).

Les rumeurs s’intensifient aussi concernant l’arrivée prochaine d’un autre super-méchant : Venom (joué par Tom Hardy dans le film du même nom). La créature-symbiote pourrait logiquement s’inviter dans les prochaines aventures de Spidey.