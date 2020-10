Spider-Man 3 : Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) présent au casting

Le personnage de Doctor Strange sera présent dans le prochain film Spider-Man, révèle The Hollywood Reporter. Benedict Cumberbatch, qui incarne le super-héros depuis 2016, reprendra le rôle.

Le Sorcier suprême serait l’équivalent d’un mentor pour Spider-Man, joué par Tom Holland. Une sensation de déjà vu ? C’est normal, cela rappelle l’apparition de Tony Stark/Iron Man dans Spider-Man: Homecoming. On peut également citer la présence de Nick Fury dans Spider-Man: Far From Home.

L’annonce de l’arrivée de Doctor Strange suit celle concernant le retour d’Electro. Le personnage a fait ses débuts dans The Amazing Spider-Man 2, film dans lequel Andrew Garfield est Spider-Man. La présence du Sorcier suprême pourrait expliquer le retour d’Electro.

Le tournage du nouveau Spider-Man doit commencer à Atlanta aux États-Unis dans le courant du mois d’octobre. La suite de Doctor Strange, qui a pour nom Doctor Strange in the Multiverse of Madness, doit également commencer ce mois-ci, mais à Londres. On ne sait pas encore quand et où Cumberbatch tournera ses scènes.

Le troisième film Spider-Man avec Tom Holland est prévu pour le 17 décembre 2021 aux États-Unis (probablement le 15 décembre en France). Pour sa part, Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira le 23 mars 2022 au cinéma. C’est du moins les dates prévues pour l’instant. Cela peut changer selon les tournages au vu de la crise sanitaire.