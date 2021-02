Marvel : Spider-Man No Way Home annoncé et une date pour Loki

Celui qui se faisait appeler Spider-Man 3 jusqu’à présent a enfin un nom et ce sera Spider-Man : No Way Home. Le film sortira au cinéma le 15 décembre 2021. Le teaser confirme au passage que ce sera bien une sortie au cinéma et non en streaming.

Spider-Man : No Way Home

Tom Holland sera une nouvelle fois l’homme-araignée dans Spider-Man: No Way Home. Jacob Batalon et Zendaya l’accompagneront, comme ce fut le avec dans Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far from Home. Plusieurs rumeurs et autres fuites ont vu le jour autour de ce film. Les rumeurs les plus insistantes parlent d’un multivers avec notamment Tobey Maguire et Andrew Garfield pour avoir trois Spider-Man à l’écran. Tom Holland a récemment démenti cette information. Mais il n’est pas impossible que ce soit du bluff. On imagine bien que Sony ne va pas confirmer une telle information avant la sortie du film.

Ce qui renforce cette rumeur pour Spider-Man : No Way Home est la présence de plusieurs acteurs venant des films avec justement Tobey Maguire et Andrew Garfield. Alfred Molina (Docteur Octopus) sera présent, tout comme Jamie Foxx (Electro). En complément, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) sera au casting.

Loki

Toujours dans l’univers Marvel, il y a la série Loki. Elle a une nouvelle date de sortie : ce sera le 11 juin sur Disney+. À l’instar des autres séries originales sur Disney+ (comme WandaVision), il y aura un nouvel épisode par semaine.