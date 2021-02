Spider-Man 3 : pas de Tobey Maguire ni d’Andrew Garfield selon Tom Holland

Tobey Maguire et Andrew Garfield n’apparaîtront pas dans Spider-Man 3 selon les dires de Tom Holland. L’acteur, qui est l’actuel interprète de Spider-Man, a démenti les rumeurs qui circulent dans une interview avec Esquire.

Tobey Maguire et Andrew Garfield absents de Spider-Man 3 ?

« Non, non, ils n’apparaîtront pas dans ce film », a déclaré Tom Holland concernant Tobey Maguire et Andrew Garfield dans Spider-Man 3. « À moins qu’ils ne m’aient caché l’information la plus importante, ce qui est un secret trop important pour qu’ils me le cachent. Mais pour l’instant, non. Ce sera la suite des films Spider-Man que nous avons réalisés », a-t-il ajouté.

Faut-il croire croire Tom Holland ? Nous savons que les acteurs mentent parfois pour garder un certain suspens. On se doute que ni Sony ni Disney ne veulent confirmer maintenant une telle information. Ils préféreraient que les spectateurs découvrent les trois Spider-Man à l’écran. Et ceux qui suivent l’univers cinématographique Marvel (MCU) savent que Tom Holland a déjà fait plusieurs gaffes dans le passé. Il a spoilé certains éléments en rapport avec les films Spider-Man.

En attendant, il est possible que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaissent bel et bien aux côtés de Tom Holland dans Spider-Man 3. En effet, le film traiterait notamment le multivers. De plus, plusieurs rumeurs évoquent le retour d’acteurs vus dans les films avec Tobey Maguire et Andrew Garfield. Ils auraient notamment les méchants Docteur Octopus et Electro.

Spider-Man 3 sortira au cinéma le 15 décembre 2021 si tout se passe comme prévu. Le tournage du film est en cours.