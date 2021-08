Spider-Man No Way Home : la bande-annonce fuite, Sony la bloque

La bande-annonce de Spider-Man: No Way Home a fuité sur Internet et cela n’a pas plu à Sony, qui fait le nécessaire pour la bloquer. Le studio a notamment fait des demandes sur Twitter pour bloquer la vidéo. Plusieurs tweets affichent un message indiquant que la vidéo n’est plus disponible.

Fuite de la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home

On peut voir plusieurs personnages dans la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home qui a fuité, dont Doctor Strange et Docteur Octopus. La présence de ce dernier n’est pas une surprise, puisque l’acteur Alfred Molina qui l’interprète dans Spider-Man 2 avait vendu la mèche il y a quelques mois. Sa présence et celle de Doctor Strange suggèrent fortement un multivers.

Voit-on Tobey Maguire et Andrew Garfield ? La réponse est non. Plusieurs rumeurs ont fortement suggéré qu’il était dans le film et cet aspect du multivers renforce cette idée. Pour sa part, Tom Holland, l’actuel Spider-Man, a démenti que les deux acteurs étaient au casting du nouveau film. Mais on se doute que Sony et Marvel lui ont dit de ne rien dire à ce sujet tant que le film n’est pas sorti.

La bande-annonce qui a fuité dispose en tout cas d’un filigrane avec le nom Wassila Lmouaci. Il s’agit d’une personne qui travaille sur les effets spéciaux. Sa page IMDB montre plusieurs films à son actif. Il y a quelques films Marvel dans le lot, dont Ant-Man et la Guêpe et Thor: Ragnarok. Difficile de dire pour l’instant si la fuite vient de Wassila Lmouaci ou d’une personne de son entourage. En tout cas, la bande-annonce a des effets spéciaux qui ne sont pas finis.

La date de sortie de Spider-Man: No Way Home est le 15 décembre 2021 au cinéma. La bande-annonce « officielle » ne devrait plus tarder, surtout au vu de la fuite.