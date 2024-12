Votre fidèle serviteur Spider-Man : Marvel dévoile la bande-annonce

Marvel a mis en ligne la bande-annonce de sa nouvelle série animée qui a pour nom Votre fidèle serviteur Spider-Man en français et Your Friendly Neighborhood Spider-Man en anglais. Ce projet offre une vision parallèle de l’histoire de Peter Parker, alias Spider-Man, où le héros est mentoré non pas par Tony Stark, mais par Norman Osborn, alias le Bouffon Vert.

L’intrigue de la série se déroule dans un univers alternatif et les personnages sont interprétés par une distribution variée. Hudson Thames prête sa voix à Peter Parker dans la version originale. Pour la VF, c’est Hugo Brunswick, la voix française habituelle de Tom Holland, qui s’occupe du rôle principal.

Pour le reste du casting dans la version originale, Colman Domingo incarne Norman Osborn, Kari Wahlgren est Tante May et Hugh Dancy est Docteur Octopus. Charlie Cox et Vincent D’Onofrio, qui ont respectivement incarné Daredevil et Wilson Fisk dans la série Daredevil sur Netflix, reprennent leurs rôles dans cette nouvelle adaptation. Le personnage du méchant Bentley Whitman/Le Sorcier sera incarné par Paul F. Tompkins.

La bande-annonce de Votre fidèle serviteur Spider-Man nous offre un aperçu des nouveaux costumes de Spider-Man, dont l’un présente un style plus décontracté, adapté à un adolescent, tandis que l’autre est plus classique, avec un design noir et blanc. L’action est au rendez-vous, avec une scène où Peter Parker capture des criminels en les immobilisant dans une toile, avant de s’adresser à la caméra : « C’était la bonne action du jour de votre serviteur Spider-Man ».

Cette nouvelle série s’inscrit dans un univers où Spider-Man est l’un des personnages les plus populaires et rentables de Marvel/MCU, ayant notamment connu un grand succès avec Tom Holland dans le rôle depuis 2016.

La série Votre fidèle serviteur Spider-Man sera diffusée à partir du 29 janvier sur Disney+.