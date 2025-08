Project Crypto : la SEC va désormais soutenir les cryptomonnaies plutôt que de les réguler

C’est ce qui s’appelle un virage à 180° : la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine amorce une véritable révolution dans son approche de la cryptomonnaie avec le “Project Crypto”. Dévoilée le jeudi 31 juillet par le nouveau président de la SEC Paul Atkins (un proche de Trump), ce programme ambitieux vise à faire des États-Unis la « crypto-capitale du monde » en renforçant la régulation des actifs numériques. Au programme, reclassification des cryptomonnaies (souvent non considérées comme de véritables titres financiers), encouragement de la tokenisation, soutien accru à la finance décentralisée (DeFi) et aux « super-applis » intégrées (paiement, réseau social, trading, etc.). Ces orientations marquent un net contraste avec la politique stricte de l’ère Gary Gensler, marquée par un contrôle serré de Cryptomonnaies soupçonnées d’introduire du chaos dans le système financier.

Pour Atkins, ce virage stratégique reflète la volonté de répondre aux attentes du président Trump tout en alignant la régulation sur les technologies de la blockchain. Les observateurs les plus optimistes voient dans le Project Crypto une opportunité majeure pour stimuler l’innovation dans les marchés financiers américains, attirer à nouveau les entreprises crypto sur le sol national et accélérer la tokenisation d’actifs classiques… tandis que d’autres y voient le risque de possibles abus, de fraudes, et rappellent les accointances très fortes de la famille Trump avec la crypto, au point que l’actuel président américain est parfois accusé de se servir de sa position pour accroître son immense fortune via les cryptomonnaies. En outre, et si l’on en croit les données du FBI, les Américains ont perdu plus de 3,9 milliards de dollars en 2024, des pertes liées directement à des fraudes sur les cryptomonnaies.