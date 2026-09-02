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KultureGeek Internet Google Pics concurrence Canva avec son outil IA pour créer et retoucher des images
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Google Pics concurrence Canva avec son outil IA pour créer et retoucher des images

3 min.
2 Sep. 2026 • 14:10
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Google passe à la vitesse supérieure dans la création d’images avec Google Pics, son nouvel outil de génération et d’édition d’images dopé à l’intelligence artificielle. Le service est conçu pour permettre aux utilisateurs de créer des visuels à partir de simples prompts, mais aussi de modifier précisément une image existante.

Google Pics

Google Pics s’appuie sur Nano Banana, le modèle de génération et d’édition d’images de Google. L’outil vise notamment les utilisateurs qui souhaitent concevoir des affiches, des publications pour les réseaux sociaux, des illustrations ou encore des supports marketing sans devoir maîtriser des logiciels de retouche traditionnels. Google insiste particulièrement sur la possibilité de générer plusieurs versions d’une même image afin de sélectionner celle qui correspond le mieux au résultat recherché.

L’une des particularités de Google Pics réside toutefois dans ses fonctions d’édition. Il est possible de sélectionner un objet spécifique dans une image afin de le modifier sans toucher au reste de la composition. L’utilisateur peut également demander plusieurs modifications simultanément à l’aide de commandes textuelles. Le service permet par ailleurs de modifier directement le texte présent dans une image ou de le traduire, tout en conservant autant que possible sa mise en forme.

Google ne présente pas Pics comme un simple générateur d’images indépendant. Le service est pensé pour fonctionner au cœur de Google Workspace, avec une intégration qui débute dans Google Docs et Slides. L’intégration à Google Drive doit suivre dans les prochaines semaines, permettant notamment de travailler directement sur les images stockées dans le cloud.

La dimension collaborative constitue un autre élément important. Les créations peuvent être partagées avec d’autres utilisateurs, qui peuvent ensuite participer à leur modification. Google cherche ainsi à positionner Pics comme un outil destiné aussi bien aux particuliers qu’aux équipes professionnelles.

Une offensive directe contre Canva et Adobe

Avec Pics, Google entre clairement sur le terrain occupé par des services comme Canva et Adobe Express. Google privilégie ici une approche où l’utilisateur décrit ce qu’il souhaite obtenir plutôt que de créer manuellement son visuel à partir de nombreux éléments.

Le déploiement commence auprès des abonnés Google AI Pro et Ultra, ainsi que de plusieurs offres professionnelles Google Workspace. La disponibilité s’effectue progressivement, avec un déploiement pouvant prendre jusqu’à 15 jours pour certains comptes.

Google Pics montre en tout cas que Google cherche désormais à transformer la création graphique elle-même en une expérience largement pilotée par des instructions en langage naturel grâce à l’intelligence artificielle. Naturellement, cela ne plaira pas à tout le monde pour des raisons évidentes.

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