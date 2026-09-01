La FTC poursuit Amazon, l’accusant de truquer ses enchères publicitaires

La Federal Trade Commission (FTC) et 22 États américains ont déposé une plainte contre Amazon devant un tribunal fédéral de Seattle. L’entreprise est accusée d’avoir manipulé le système d’enchères publicitaires pour surfacturer secrètement 1,2 million de clients annonceurs, leur soutirant plus de 20 milliards de dollars sans qu’ils en aient connaissance.
Amazon pratique des enchères dites au second prix, un système dans lequel l’annonceur gagnant paie normalement un centime de plus que l’offre du concurrent le mieux placé derrière lui. Selon la plainte, Amazon insère en réalité depuis 2019 un faux enchérisseur une fois le vainqueur désigné, ce qui conduit ce dernier à payer le montant maximal qu’il avait proposé dans près de 80 % des cas.
Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré lors d’une conférence de presse : « Amazon a truqué des milliards d’enchères publicitaires ». Il a dénoncé des surcoûts « souvent répercutés sur les acheteurs ordinaires ».
La plainte s’appuie notamment sur deux éléments antérieurs :
Amazon a répondu à la plainte de la FTC, la qualifiant de « malavisée » puis d’« erronée », assurant qu’un annonceur ne paie jamais plus que le montant de son enchère. Le commerçant en ligne affirme qu’entre 2019 et 2024, le montant moyen des enchères remportées pour les publicités de recherche « Produits sponsorisés » a baissé de 50 %. Amazon conteste également l’affirmation de la FTC selon laquelle la hausse des prix publicitaires aurait été répercutée sur les consommateurs.
Il s’agit de la troisième grande affaire judiciaire opposant la FTC à Amazon. L’entreprise avait déjà versé 2,5 milliards de dollars en septembre 2025 pour clore un dossier portant sur des abonnements Prime renouvelés à l’insu des clients. Un procès pour monopole illégal visant Amazon est par ailleurs prévu en mars 2027 à Seattle.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Le programme européen de communications sécurisées IRIS² entre dans une phase industrielle plus concrète. Le constructeur...
Le Conseil de stabilité financière, l’organisme qui coordonne les régulateurs des grandes économies, place...
OpenAI a annoncé que son activité publicitaire a atteint un taux de croissance annualisé de 1 milliard de dollars, environ 200 jours...
OpenClaw vient de publier la plus grande mise à jour de son histoire. La version 2026.8.1, présentée comme OpenClaw 2.0, revoit...
Une annonce d’Ubisoft concernant son nouveau jeu Just Dance : Decades of Hits laisse supposer que la date du prochain Nintendo Direct vient...
1 Sep. 2026 • 7:53
31 Aug. 2026 • 22:50
31 Aug. 2026 • 22:31
31 Aug. 2026 • 20:57