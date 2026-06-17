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KultureGeek Business Tech Amazon Ads dans le viseur de la FTC : des milliards de dollars de pénalités ?
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Amazon Ads dans le viseur de la FTC : des milliards de dollars de pénalités ?

2 min.
17 Juin. 2026 • 15:30
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Amazon pourrait bientôt faire face à une nouvelle action d’ampleur de la Federal Trade Commission. Selon plusieurs sources citées par Bloomberg, le régulateur américain prépare un dossier visant les pratiques publicitaires du géant du e-commerce, avec à la clé de possibles pénalités se chiffrant en milliards de dollars.

Les enchères publicitaires d’Amazon sous surveillance

Le cœur de l’enquête porterait sur les annonces sponsorisées qui apparaissent dans les résultats de recherche d’Amazon. La FTC chercherait ainsi à déterminer si l’entreprise a correctement informé les annonceurs de l’existence de prix planchers, ou reserve pricing, dans ses enchères automatisées.

FTC

Ce mécanisme impose un montant minimal pour qu’une publicité puisse être diffusée. Le problème, selon les enquêteurs, serait son éventuel manque de transparence. Un vendeur pourrait augmenter son enchère en pensant affronter un concurrent, alors qu’il tenterait simplement d’atteindre un seuil fixé par Amazon.

Un marché publicitaire devenu colossal

L’enjeu financier est considérable. Les revenus publicitaires d’Amazon ont atteint 68 milliards de dollars en 2025, en incluant l’ensemble de ses formats et des annonces dans les résultats de recherche à la vidéo. La publicité est devenue l’un des moteurs les plus rentables du groupe, bien au-delà de son rôle initial d’outil de visibilité pour les vendeurs.

Le dossier s’inscrirait aussi dans une critique plus large du fonctionnement de la marketplace. Des plaintes antérieures accusaient Amazon de saturer ses résultats avec des annonces parfois peu pertinentes, poussant les vendeurs à payer pour rester visibles sur des requêtes pourtant liées à leurs produits.

Amazon et la FTC n’ont pas commenté publiquement ces informations. Reste que si une plainte est bien déposée, cette dernière pourrait ouvrir un nouveau front réglementaire pour Amazon, déjà confronté aux autorités américaines sur Prime, la concurrence et le fonctionnement de sa place de marché.

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